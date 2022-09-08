https://sputnikarabic.ae/20220908/وكالة-اندلاع-الغضب-الألماني-بعد-امتناع-دول-أوروبا-عن-عقد-صفقات-تقاسم-الغاز-معها-1067484932.html

وكالة: "اندلاع الغضب" الألماني بعد امتناع دول أوروبا عن عقد صفقات تقاسم الغاز معها

وكالة: "اندلاع الغضب" الألماني بعد امتناع دول أوروبا عن عقد صفقات تقاسم الغاز معها

أكدت وكالات غربية أن الآمال الألمانية "خفتت"، فيما يتعلق بأنها ستكون قادرة على إبرام المزيد من اتفاقيات "التضامن" مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي لتتجاوز... 08.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-08T14:25+0000

2022-09-08T14:25+0000

2022-09-08T14:25+0000

اقتصاد

العالم

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وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في تقرير إلى المشرعين، اطلعت عليه وكالة "بلومبرغ"، إن جيران ألمانيا، مثل بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وبولندا، رفضوا الدخول في "مفاوضات بناءة" بشأن مثل هذه الصفقات الثنائية.ونشرت "بلومبرغ" التصريحات التي أدلى بها خلال انعقاد لجنة الطاقة والمناخ في البوندستاغ في وقت متأخر من أمس الأربعاء في برلين، حيث عنونت الوكالة مقالها بعبارة "اندلاع الغضب الألماني بعد امتناع دول أوروبا عن عقد صفقات تقاسم الغاز معها".وتضمن هذه الإجراءات أن تقوم دولة ما (في الاتحاد الأوروبي) بتزويد الأخرى بالغاز إذا نفدت كميات الغاز في تلك الدولة أو لم يكن لديها ما يكفي لتزويد الأسر والخدمات الاجتماعية التي تتمتع بحماية خاصة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.وتجري ألمانيا محادثات مع إيطاليا والتشيك، لكن المحادثات مع روما معلقة، وفقا لهايبك، إلى ما بعد الانتخابات في وقت لاحق من هذا الشهر.ستكون الاتفاقية الألمانية مع إيطاليا عبارة عن صفقة ثلاثية مع سويسرا لأن الغاز سيحتاج إلى العبور عبر هذا البلد قبل الوصول إلى ألمانيا.وأشار هابيك أيضا إلى مكالمة هاتفية حديثة بين المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال إن فرنسا وعدت بإنهاء العمل في خطوط الأنابيب التي ستمكنها من إمداد ألمانيا بالغاز، إذا لزم الأمر. وفي المقابل، تعهدت ألمانيا بتزويد فرنسا بالكهرباء.ونوهت الوكالة إلى أن التشيك ستكون على استعداد لتوقيع مثل هذه الاتفاقية، "ولكن فقط إذا كان هناك حد أقصى للتعويضات الحكومية للموردين".بالنظر إلى هذه المشكلات "لا يوجد حاليًا أي تقدم متوقع من المفاوضات حول اتفاقيات التضامن الثنائية"، كما خلصت ورقة هابيك.

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