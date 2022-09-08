https://sputnikarabic.ae/20220908/-الدفاع-الروسية-استهداف-قيادة-اللواء-63-الميكانيكي-الأوكراني-ومجموعة-ألوية-بضربات-عالية-الدقية-1067477036.html

الدفاع الروسية: استهداف قيادة اللواء 63 الميكانيكي الأوكراني ومجموعة ألوية بضربات عالية الدقية

الدفاع الروسية: استهداف قيادة اللواء 63 الميكانيكي الأوكراني ومجموعة ألوية بضربات عالية الدقية

أكدت وزارة الدفاع الروسية في مخلص لنتائج العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، الصادر اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية في منطقة نيكولايف-كريفوي روغ،... 08.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-08T11:52+0000

2022-09-08T11:52+0000

2022-09-08T11:56+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062458949_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5b54a3847b0663aaea220ffcbc778758.jpg

وأشارت الدفاع الروسية في تقريرها المنشور على قناتها الرسمية في تلغرام إلى أن القوات الروسية وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية تواصل توجيه ضربات دقيقة على وحدات واحتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه.استهداف مجموعة ألوية تابعة للجيش الأوكرانيوبينت الدفاع الروسية أن هذه الضربات "استهدفت مركز قيادة اللواء 63 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيريزنيغوفاتوي في منطقة نيكولاييف، والقوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للواء 46 الجوي، واللواء 57 الآلي للمشاة، واللواء 28 ميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سوخوي ستافوك، وبتروفسكوي، وبلوتنيتسكوي في منطقة خيرسون وموراخوفكا وتيرنوفي بودي في منطقة نيكولاييف".بالإضافة إلى ذلك، أسقطت طائرة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة من طراز "سو 25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في كونستانتينوفكا بمنطقة نيكولاييف.فرار جنود اللواء 59 الآلي للمشاة التابع للجيش الأوكرانيونوهت الدفاع الروسية إلى أنه نتيجة هذه الضربات المركزة التي نفذتها القوات المسلحة الروسية على مواقع اللواء 59 الآلي للمشاة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوكراينكا وزيليني غاي ونوفوغريغوريفكا في منطقة نيكولاييف، رفض الجنود الأوكرانيون أداء المهام القتالية ونفذوا انسحابا غير مصرح به (عشوائيا) إلى المناطق الخلفية.خسائر أوكرانية فادحة وتحييد 190 جندياوبينت الدفاع الروسية أن مجموع خسائر القوات الأوكرانية في اتجاه نيكولاييف - كريفوي روغ، دبابتين و6 مركبات قتال للمشاة و5 مركبات مدرعة أخرى و7 شاحنات صغيرة بمدافع رشاشة ثقيلة وأكثر من 190 جنديا خلال النهار.بالإضافة إلى ذلك، بينت الدفاع الروسية أن الضربات من قبل الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية ضد المنشآت العسكرية على أراضي أوكرانيا، مستمرة.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم تدمير 5 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق ترودوفوي في منطقة زابوروجيه وكوراغوفو وكونستانتينوفكا وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وبالاكليا في منطقة خاركوف. كما دمرت القوات الروسية قاذفة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "بوك-إم 1" في منطقة بيلايا كرينيتسا في نيكولاييف، ودمرت محطة رادار لكشف الأهداف الجوية وتعقبها في مالوميخايلوفكا بمنطقة دنيبروبتروفسك.

https://sputnikarabic.ae/20220908/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-13-طائرة-مسيرة-أوكرانية-و16-قذيفة-هيمارس-خلال-يوم-واحد-1067475770.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا