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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220908/-الدفاع-الروسية-استهداف-قيادة-اللواء-63-الميكانيكي-الأوكراني-ومجموعة-ألوية-بضربات-عالية-الدقية-1067477036.html
الدفاع الروسية: استهداف قيادة اللواء 63 الميكانيكي الأوكراني ومجموعة ألوية بضربات عالية الدقية
الدفاع الروسية: استهداف قيادة اللواء 63 الميكانيكي الأوكراني ومجموعة ألوية بضربات عالية الدقية
أكدت وزارة الدفاع الروسية في مخلص لنتائج العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، الصادر اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية في منطقة نيكولايف-كريفوي روغ،... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T11:52+0000
2022-09-08T11:56+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأشارت الدفاع الروسية في تقريرها المنشور على قناتها الرسمية في تلغرام إلى أن القوات الروسية وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية تواصل توجيه ضربات دقيقة على وحدات واحتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه.استهداف مجموعة ألوية تابعة للجيش الأوكرانيوبينت الدفاع الروسية أن هذه الضربات "استهدفت مركز قيادة اللواء 63 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيريزنيغوفاتوي في منطقة نيكولاييف، والقوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للواء 46 الجوي، واللواء 57 الآلي للمشاة، واللواء 28 ميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سوخوي ستافوك، وبتروفسكوي، وبلوتنيتسكوي في منطقة خيرسون وموراخوفكا وتيرنوفي بودي في منطقة نيكولاييف".بالإضافة إلى ذلك، أسقطت طائرة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة من طراز "سو 25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في كونستانتينوفكا بمنطقة نيكولاييف.فرار جنود اللواء 59 الآلي للمشاة التابع للجيش الأوكرانيونوهت الدفاع الروسية إلى أنه نتيجة هذه الضربات المركزة التي نفذتها القوات المسلحة الروسية على مواقع اللواء 59 الآلي للمشاة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوكراينكا وزيليني غاي ونوفوغريغوريفكا في منطقة نيكولاييف، رفض الجنود الأوكرانيون أداء المهام القتالية ونفذوا انسحابا غير مصرح به (عشوائيا) إلى المناطق الخلفية.خسائر أوكرانية فادحة وتحييد 190 جندياوبينت الدفاع الروسية أن مجموع خسائر القوات الأوكرانية في اتجاه نيكولاييف - كريفوي روغ، دبابتين و6 مركبات قتال للمشاة و5 مركبات مدرعة أخرى و7 شاحنات صغيرة بمدافع رشاشة ثقيلة وأكثر من 190 جنديا خلال النهار.بالإضافة إلى ذلك، بينت الدفاع الروسية أن الضربات من قبل الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية ضد المنشآت العسكرية على أراضي أوكرانيا، مستمرة.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم تدمير 5 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق ترودوفوي في منطقة زابوروجيه وكوراغوفو وكونستانتينوفكا وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وبالاكليا في منطقة خاركوف. كما دمرت القوات الروسية قاذفة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "بوك-إم 1" في منطقة بيلايا كرينيتسا في نيكولاييف، ودمرت محطة رادار لكشف الأهداف الجوية وتعقبها في مالوميخايلوفكا بمنطقة دنيبروبتروفسك.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: استهداف قيادة اللواء 63 الميكانيكي الأوكراني ومجموعة ألوية بضربات عالية الدقية

11:52 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 11:56 GMT 08.09.2022)
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أكدت وزارة الدفاع الروسية في مخلص لنتائج العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، الصادر اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية في منطقة نيكولايف-كريفوي روغ، والتي شكلت أساس المجموعة المهاجمة، لم تنفذ أي أعمال هجومية بسبب تكبدها خسائر فادحة في وحداتها.
وأشارت الدفاع الروسية في تقريرها المنشور على قناتها الرسمية في تلغرام إلى أن القوات الروسية وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية تواصل توجيه ضربات دقيقة على وحدات واحتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه.

استهداف مجموعة ألوية تابعة للجيش الأوكراني

وبينت الدفاع الروسية أن هذه الضربات "استهدفت مركز قيادة اللواء 63 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيريزنيغوفاتوي في منطقة نيكولاييف، والقوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للواء 46 الجوي، واللواء 57 الآلي للمشاة، واللواء 28 ميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سوخوي ستافوك، وبتروفسكوي، وبلوتنيتسكوي في منطقة خيرسون وموراخوفكا وتيرنوفي بودي في منطقة نيكولاييف".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الضربات دمرت مستودعا للذخيرة في منطقة موراخوفكا بنيكولاييف.

بالإضافة إلى ذلك، أسقطت طائرة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة من طراز "سو 25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في كونستانتينوفكا بمنطقة نيكولاييف.

فرار جنود اللواء 59 الآلي للمشاة التابع للجيش الأوكراني

ونوهت الدفاع الروسية إلى أنه نتيجة هذه الضربات المركزة التي نفذتها القوات المسلحة الروسية على مواقع اللواء 59 الآلي للمشاة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوكراينكا وزيليني غاي ونوفوغريغوريفكا في منطقة نيكولاييف، رفض الجنود الأوكرانيون أداء المهام القتالية ونفذوا انسحابا غير مصرح به (عشوائيا) إلى المناطق الخلفية.
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خسائر أوكرانية فادحة وتحييد 190 جنديا

وبينت الدفاع الروسية أن مجموع خسائر القوات الأوكرانية في اتجاه نيكولاييف - كريفوي روغ، دبابتين و6 مركبات قتال للمشاة و5 مركبات مدرعة أخرى و7 شاحنات صغيرة بمدافع رشاشة ثقيلة وأكثر من 190 جنديا خلال النهار.

وأكدت الدفاع الروسية أن "الضربات عالية الدقة لقوات الفضاء الروسية دمرت نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات اللواء 95 للهجوم المحمول جوا في منطقة سلافيانسك واللواء 81 الجوي في منطقة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. تم تدمير ما يصل إلى 120 جنديا أوكرانيا و15 وحدة من المعدات المدرعة والسيارات".

بالإضافة إلى ذلك، بينت الدفاع الروسية أن الضربات من قبل الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية ضد المنشآت العسكرية على أراضي أوكرانيا، مستمرة.

أكدت الدفاع الروسية أنه "خلال النهار، أصيبت خمس نقاط مراقبة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك ألوية 72 و58 و53 الآلية للمشاة في مناطق دزيرغينسك وسوليدار وأرتيموفسك من جمهورية دونيتسك الشعبية، واللواء الأول للدبابات في نوفونيكولايفكا بمنطقة زابوروجيه، بالإضافة إلى 51 وحدة مدفعية وقوة بشرية ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 167 مقاطعة".

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم تدمير 5 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق ترودوفوي في منطقة زابوروجيه وكوراغوفو وكونستانتينوفكا وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وبالاكليا في منطقة خاركوف. كما دمرت القوات الروسية قاذفة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "بوك-إم 1" في منطقة بيلايا كرينيتسا في نيكولاييف، ودمرت محطة رادار لكشف الأهداف الجوية وتعقبها في مالوميخايلوفكا بمنطقة دنيبروبتروفسك.
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