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https://sputnikarabic.ae/20220909/آبل-تطرح-آي-أو-إس-16-الأسبوع-المقبل-لن-يشمل-بعض-هواتف-آيفون-1067529114.html
‏"آبل" تطرح "آي أو إس 16" الأسبوع المقبل... لن يشمل بعض هواتف "آيفون"‏
‏"آبل" تطرح "آي أو إس 16" الأسبوع المقبل... لن يشمل بعض هواتف "آيفون"‏
أعلنت شركة "آبل" الأمريكية يوم الأربعاء الماضي موعد توفير أحدث نظام تشغيل لهواتفها الذكية ‏‏"آيفون"، "آي أو إس 16".‏ 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T15:23+0000
2022-09-09T15:23+0000
مجتمع
شركة آبل
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وقالت في حدثها السنوي من كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، إن تحديث "آي أو إس 16" سيكون متاحا للتنزيل أمام الجمهور وبصورة مجانية بدءا من يوم الاثنين المقبل الموافق 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.ومن بين الميزات الجديدة لنظام التشغيل المحدّث، شاشة قفل مُعاد تصميمها، تركز على "الاتصال والمشاركة والذكاء"، مع خيارات خلفية أكثر اتساعا، بالإضافة إلى قدرات محسّنة للرسائل ومشاركة الصور.كما سيكون "آي أو إس 16" هو أول من يقدم خدمة الطوارئ الجديدة (SOS) المقدمة من شركة "آبل"، والتي ستمكّن الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في البلد الخلفي من الاتصال بالمستجيبين للطوارئ عبر اتصالات الأقمار الصناعية ذات النطاق الترددي المنخفض، ولكن هذه الميزة تحديدا ستكون متاحة لهواتف "آيفون 14"، التي أزاحت "آبل" الستار عنها في حدثها السنوي.لكن لن تكون كافة طرازات "آيفون" مؤهلة للترقية إلى "آي أو إس 16"، وهي "آيفون 7" والطرازات الأقدم منه، بينما سيتم إخطار أصحاب هاتف "آيفون 8" والإصدارات الأحدث منه، وصولا إلى "آيفون 14" بمجرد توافر التحديث للتنزيل المجاني.
https://sputnikarabic.ae/20220908/آبل-ترفع-أسعار-آيفون-14-في-الأسواق-الرئيسية-وتثبتها-داخل-أمريكا-1067490785.html
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مجتمع, شركة آبل
مجتمع, شركة آبل

‏"آبل" تطرح "آي أو إس 16" الأسبوع المقبل... لن يشمل بعض هواتف "آيفون"‏

15:23 GMT 09.09.2022
© AFP 2022 / KEVORK DJANSEZIANنظام تشغيل "آي أو إس" في أجهزة شركة "آبل" الأمريكية
نظام تشغيل آي أو إس في أجهزة شركة آبل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
نظام تشغيل "آي أو إس" في أجهزة شركة "آبل" الأمريكية
© AFP 2022 / KEVORK DJANSEZIAN
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أعلنت شركة "آبل" الأمريكية يوم الأربعاء الماضي موعد توفير أحدث نظام تشغيل لهواتفها الذكية ‏‏"آيفون"، "آي أو إس 16".‏
وقالت في حدثها السنوي من كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، إن تحديث "آي أو إس 16" سيكون متاحا للتنزيل أمام الجمهور وبصورة مجانية بدءا من يوم الاثنين المقبل الموافق 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.
ومن بين الميزات الجديدة لنظام التشغيل المحدّث، شاشة قفل مُعاد تصميمها، تركز على "الاتصال والمشاركة والذكاء"، مع خيارات خلفية أكثر اتساعا، بالإضافة إلى قدرات محسّنة للرسائل ومشاركة الصور.
شعار شركة آبل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
"آبل" ترفع أسعار "آيفون 14" في الأسواق الرئيسية وتثبتها داخل أمريكا
أمس, 16:57 GMT
كما سيكون "آي أو إس 16" هو أول من يقدم خدمة الطوارئ الجديدة (SOS) المقدمة من شركة "آبل"، والتي ستمكّن الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في البلد الخلفي من الاتصال بالمستجيبين للطوارئ عبر اتصالات الأقمار الصناعية ذات النطاق الترددي المنخفض، ولكن هذه الميزة تحديدا ستكون متاحة لهواتف "آيفون 14"، التي أزاحت "آبل" الستار عنها في حدثها السنوي.
لكن لن تكون كافة طرازات "آيفون" مؤهلة للترقية إلى "آي أو إس 16"، وهي "آيفون 7" والطرازات الأقدم منه، بينما سيتم إخطار أصحاب هاتف "آيفون 8" والإصدارات الأحدث منه، وصولا إلى "آيفون 14" بمجرد توافر التحديث للتنزيل المجاني.
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