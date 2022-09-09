https://sputnikarabic.ae/20220909/أردوغان-الحبوب-الروسية-ستخفف-أزمة-الغذاء-في-أفريقيا-إذا-دخلت-الأسواق-1067523892.html
أردوغان: الحبوب الروسية ستخفف أزمة الغذاء في أفريقيا إذا دخلت الأسواق
أردوغان: الحبوب الروسية ستخفف أزمة الغذاء في أفريقيا إذا دخلت الأسواق
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن السماح بدخول الحبوب الروسية إلى الأسواق العالمية سيساعد في حل أزمة الغذاء في أفريقيا والدول الأخرى... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T13:39+0000
2022-09-09T13:39+0000
2022-09-09T13:39+0000
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سبوتنيك. وأوضح أردوغان أنه إذا بدأت الحبوب الروسية في الظهور، فسنضع نظاما معينا بالطريقة المثلى حتى نصل بها إلى البلدان الأفريقية الفقيرة ونرسل لهم هذه الحبوب وغيرها من المنتجات.يذكر أنه في 22 يوليو/ تموز، وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا على مبادرة بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني لسفن تحمل صادرات الأغذية والأسمدة من موانئ البحر الأسود، وتم إلغاء حظر ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية، وهي أوديسا وتشورنومورسك ويوجني لاستئناف التصدير.وقال بوتين، يوم الأربعاء، الماضي في تعليقه على الوضع فيما يتعلق بتصدير الحبوب الأوكرانية، إن جميع الحبوب المصدرة من أوكرانيا تقريبا لم يتم إرسالها إلى الدول النامية، بل إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما أوضح أن سفينتين فقط من أصل 87 وصلتا إلى دولة محتاجة.من جانبه، قال فاسيلي نيبينزيا، الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن جزءا من الصفقة المتعلقة بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية لا يُطبق، مضيفًا أنه قد يتم إنهاء الاتفاقية لهذا السبب.
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سبوتنيك عربي
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أخبار العالم الآن, روسيا
أردوغان: الحبوب الروسية ستخفف أزمة الغذاء في أفريقيا إذا دخلت الأسواق
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن السماح بدخول الحبوب الروسية إلى الأسواق العالمية سيساعد في حل أزمة الغذاء في أفريقيا والدول الأخرى المحتاجة.
سبوتنيك
. وأوضح أردوغان أنه إذا بدأت الحبوب الروسية في الظهور، فسنضع نظاما معينا بالطريقة المثلى حتى نصل بها إلى البلدان الأفريقية الفقيرة ونرسل لهم هذه الحبوب وغيرها من المنتجات.
وتابع: "آمل أن أناقش هذه المسألة علانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأن العديد من الدول في وضع صعب، خاصة في أفريقيا، ونحن بحاجة للوصول إلى هذه الدول وإرسال هذه المنتجات إليها في أسرع وقت ممكن".
يذكر أنه في 22 يوليو/ تموز، وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا على مبادرة بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني لسفن تحمل صادرات الأغذية والأسمدة من موانئ البحر الأسود، وتم إلغاء حظر ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية، وهي أوديسا وتشورنومورسك ويوجني لاستئناف التصدير.
وقال بوتين، يوم الأربعاء، الماضي في تعليقه على الوضع فيما يتعلق بتصدير الحبوب الأوكرانية، إن جميع الحبوب المصدرة من أوكرانيا تقريبا لم يتم إرسالها إلى الدول النامية، بل إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما أوضح أن سفينتين فقط من أصل 87 وصلتا إلى دولة محتاجة.
من جانبه، قال فاسيلي نيبينزيا، الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن جزءا من الصفقة المتعلقة بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية لا يُطبق، مضيفًا أنه قد يتم إنهاء الاتفاقية لهذا السبب.