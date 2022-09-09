https://sputnikarabic.ae/20220909/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تتراجع-بنسبة-25--1067510996.html

أسعار الغاز في أوروبا تتراجع بنسبة 2.5%

أسعار الغاز في أوروبا تتراجع بنسبة 2.5%

فقدت أسعار أسهم الغاز في أوروبا يوم الجمعة حوالي 2.5% من قيمتها، وتم تداولها فوق 2200 دولار لكل ألف متر مكعب. 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T08:18+0000

2022-09-09T08:18+0000

2022-09-09T08:18+0000

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وفقا لبورصة لندن "ICE" افتتحت العقود الآجلة لشهر أكتوبر وفقا لمؤشر أكبر مركز أوروبي TTF التداول عند 2.280.3 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 0.5%)، لكنه سرعان ما انخفض، بينما انخفض الحد الأقصى يوم الجمعة إلى 2167.7 دولار (-4.5%). اعتبارا من الساعة 10:38 بتوقيت موسكو، كانت الأسعار عند مستوى 2210.4 دولار (-2.6%). ديناميات عروض الأسعار مأخوذة من سعر التسوية لليوم السابق 2269 دولار لكل ألف متر مكعب.في أوائل مارس/آذار، سجلت أسعار الغاز في أوروبا أعلى مستوياتها التاريخية لأربعة أيام متتالية، بسبب مخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية. تم الوصول إلى الرقم القياسي لسعر 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب في 7 مارس.لا تزال أسعار الغاز تتعرض لضغوط بسبب حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات من روسيا. كان الارتفاع الهائل الأخير في نهاية أغسطس مرتبطًا بإعلان شركة غازبروم عن تعليق خط أنابيب الغاز نورد ستريم لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة. قفزت الأسعار فوق 3500 دولار لكل ألف متر مكعب وتحدثت السجلات التاريخية لسعر التسوية عدة مرات. أعلنت شركة غازبروم يوم الجمعة الفائت عن إغلاق كامل لخط أنابيب الغاز إلى أوروبا بسبب اكتشاف تسرب نفطي في وحدة Trent 60 العاملة الوحيدة.

https://sputnikarabic.ae/20220908/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تسجل-تراجعا-بنسبة-أكثر-من-6-لتصل-إلى-أقل-من-2100-دولار--1067462123.html

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