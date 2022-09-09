https://sputnikarabic.ae/20220909/أمين-عام-حلف-الناتو-انتصار-روسيا-يشكل-خطرا-على-دول-الحلف-1067530819.html

أمين عام حلف الناتو: انتصار روسيا يشكل خطرا على دول الحلف

أمين عام حلف الناتو: انتصار روسيا يشكل خطرا على دول الحلف

أعلن الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن الناتو يلاحظ ما سماه "بعض النجاحات التي حققتها القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من خيرسون وخاركوف"، ولكنه... 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T16:13+0000

2022-09-09T16:13+0000

2022-09-09T16:13+0000

الناتو

روسيا

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وقال الأمين العام في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الجمعة: "نرى بعض النجاحات للجيش الأوكراني بالقرب من خيرسون وخاركوف، لكن من المهم ألا نخطئ وأن نستعد لحرب طويلة".كما حث ستولتنبرغ الدول الغربية على "ضمان استعداد الجيش الأوكراني لفصل الشتاء".وقال الأمين العام: "علينا أن ندرك أنه من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فإننا نساعد على وقف العدوان الروسي على دولة ذات سيادة في أوروبا".وأضاف ستولتنبرغ أيضًا أن "التحالف سيساعد أوكرانيا على المدى الطويل ويضمن انتقالها من الأسلحة السوفيتية إلى الأسلحة الغربية".

https://sputnikarabic.ae/20220909/ستولتنبرغ-الناتو-يضع-مئات-الآلاف-من-القوات-على-أهبة-الاستعداد-في-الجناح-الشرقي--1067519507.html

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