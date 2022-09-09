https://sputnikarabic.ae/20220909/إثيوبيا-تعرب-عن-رفضها-محاولات-تسييس-قضايا-حقوق-الإنسان-1067519150.html

إثيوبيا تعرب عن رفضها "محاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان"

إثيوبيا تعرب عن رفضها "محاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان"

أعربت إثيوبيا عن رفضها لما وصفته بمحاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان وإخراجها من محفلها الطبيعي، وذلك ردا على تقرير اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان. 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T12:33+0000

2022-09-09T12:33+0000

2022-09-09T12:33+0000

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وفي بيان نشرته، اليوم الجمعة، وصفت وزارة الخارجية الإثيوبية تلك المزاعم بأنها مؤسفة، وفقا لموقع "فانا".وأضافت الوزارة في البيان، أن دعوة اللجنة المتجاوزة بشكل صارخ لسلطاتها لاتخاذ إجراء ضد إثيوبيا من قبل مجلس الأمن تظهر فقط السلوك المتهور، للجنة وتثبت تأكيد الحكومة على أن قرار إنشاء اللجنة وأعمال اللجنة لها دوافع سياسية.

https://sputnikarabic.ae/20220908/الأمم-المتحدة-تقول-إن-المساعدات-إلى-تيغراي-توقفت-بعد-تجدد-الاشتباكات-1067492031.html

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