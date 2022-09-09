عربي
https://sputnikarabic.ae/20220909/إثيوبيا-تعرب-عن-رفضها-محاولات-تسييس-قضايا-حقوق-الإنسان-1067519150.html
إثيوبيا تعرب عن رفضها "محاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان"
إثيوبيا تعرب عن رفضها "محاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان"
أعربت إثيوبيا عن رفضها لما وصفته بمحاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان وإخراجها من محفلها الطبيعي، وذلك ردا على تقرير اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T12:33+0000
2022-09-09T12:33+0000
إيران
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1066004908_0:77:1000:640_1920x0_80_0_0_db5f59ba65092b50c1d5ce3b76f6651b.jpg
وفي بيان نشرته، اليوم الجمعة، وصفت وزارة الخارجية الإثيوبية تلك المزاعم بأنها مؤسفة، وفقا لموقع "فانا".وأضافت الوزارة في البيان، أن دعوة اللجنة المتجاوزة بشكل صارخ لسلطاتها لاتخاذ إجراء ضد إثيوبيا من قبل مجلس الأمن تظهر فقط السلوك المتهور، للجنة وتثبت تأكيد الحكومة على أن قرار إنشاء اللجنة وأعمال اللجنة لها دوافع سياسية.
https://sputnikarabic.ae/20220908/الأمم-المتحدة-تقول-إن-المساعدات-إلى-تيغراي-توقفت-بعد-تجدد-الاشتباكات-1067492031.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1066004908_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_960ec7dcb62d5e220910fbe8b79f7db5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, العالم
إيران, العالم

إثيوبيا تعرب عن رفضها "محاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان"

12:33 GMT 09.09.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHIعلم إثيوبيا في سد النهضة، 19 فبراير/ شباط 2022
علم إثيوبيا في سد النهضة، 19 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHI
تابعنا عبرTelegram
أعربت إثيوبيا عن رفضها لما وصفته بمحاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان وإخراجها من محفلها الطبيعي، وذلك ردا على تقرير اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان.
وفي بيان نشرته، اليوم الجمعة، وصفت وزارة الخارجية الإثيوبية تلك المزاعم بأنها مؤسفة، وفقا لموقع "فانا".
تداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - الحميرة، إثيوبيا 22 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
‏"الأمم المتحدة" تقول إن المساعدات إلى تيغراي توقفت بعد تجدد الاشتباكات
أمس, 17:49 GMT
وأشار البيان إلى أن "اللجنة ليس لديها اختصاص أو تقدير مناسب للصراع الذي أثارته الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في انتهاك للهدنة الإنسانية"، مؤكدة أنه "لا يمكن للجنة أن تفوض لنفسها تفويضًا للبت في الأمور المتعلقة بتهديد السلام والأمن".
وأضافت الوزارة في البيان، أن دعوة اللجنة المتجاوزة بشكل صارخ لسلطاتها لاتخاذ إجراء ضد إثيوبيا من قبل مجلس الأمن تظهر فقط السلوك المتهور، للجنة وتثبت تأكيد الحكومة على أن قرار إنشاء اللجنة وأعمال اللجنة لها دوافع سياسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала