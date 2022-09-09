https://sputnikarabic.ae/20220909/إثيوبيا-تعرب-عن-رفضها-محاولات-تسييس-قضايا-حقوق-الإنسان-1067519150.html
إثيوبيا تعرب عن رفضها "محاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان"
إثيوبيا تعرب عن رفضها "محاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان"
أعربت إثيوبيا عن رفضها لما وصفته بمحاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان وإخراجها من محفلها الطبيعي، وذلك ردا على تقرير اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T12:33+0000
2022-09-09T12:33+0000
2022-09-09T12:33+0000
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وفي بيان نشرته، اليوم الجمعة، وصفت وزارة الخارجية الإثيوبية تلك المزاعم بأنها مؤسفة، وفقا لموقع "فانا".وأضافت الوزارة في البيان، أن دعوة اللجنة المتجاوزة بشكل صارخ لسلطاتها لاتخاذ إجراء ضد إثيوبيا من قبل مجلس الأمن تظهر فقط السلوك المتهور، للجنة وتثبت تأكيد الحكومة على أن قرار إنشاء اللجنة وأعمال اللجنة لها دوافع سياسية.
https://sputnikarabic.ae/20220908/الأمم-المتحدة-تقول-إن-المساعدات-إلى-تيغراي-توقفت-بعد-تجدد-الاشتباكات-1067492031.html
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إيران, العالم
إثيوبيا تعرب عن رفضها "محاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان"
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أعربت إثيوبيا عن رفضها لما وصفته بمحاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان وإخراجها من محفلها الطبيعي، وذلك ردا على تقرير اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان.
وفي بيان نشرته، اليوم الجمعة، وصفت وزارة الخارجية الإثيوبية تلك المزاعم بأنها مؤسفة، وفقا لموقع "فانا"
.
وأشار البيان إلى أن "اللجنة ليس لديها اختصاص أو تقدير مناسب للصراع الذي أثارته الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في انتهاك للهدنة الإنسانية"، مؤكدة أنه "لا يمكن للجنة أن تفوض لنفسها تفويضًا للبت في الأمور المتعلقة بتهديد السلام والأمن".
وأضافت الوزارة في البيان، أن دعوة اللجنة المتجاوزة بشكل صارخ لسلطاتها لاتخاذ إجراء ضد إثيوبيا من قبل مجلس الأمن تظهر فقط السلوك المتهور، للجنة وتثبت تأكيد الحكومة على أن قرار إنشاء اللجنة وأعمال اللجنة لها دوافع سياسية.