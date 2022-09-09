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https://sputnikarabic.ae/20220909/إصابة-إسرائيلي-في-إطلاق-نار-على-سيارته-بالضفة-الغربية-1067513760.html
إصابة إسرائيلي في إطلاق نار على سيارته بالضفة الغربية
إصابة إسرائيلي في إطلاق نار على سيارته بالضفة الغربية
أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة مواطن إسرائيلي بجروح طفيفة، فجر اليوم الجمعة، بعد إطلاق نار على سيارة كان يستقلها في شمالي الضفة الغربية. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T09:44+0000
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إسرائيل
أخبار الضفة الغربية
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وقال الجيش في بيان على تويتر: "ورد بلاغ عن إطلاق نار من سيارة مارة على سيارة إسرائيلية في منطقة بلدة حوّارة"، في شمالي الضفة الغربية.وأضاف البيان "أسفر الحادث عن إصابة المواطن الذي كان بالسيارة بجروح طفيفة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".وتابع "تواصل قوات الأمن تمشيط المنطقة، بحثا عن مطلقي النار".وشهدت الفترة الأخيرة ازديادا في عمليات إطلاق نار على مستوطنين وجنود إسرائيليين في الضفة الغربية.ويأتي ذلك تزامنا مع تصاعد العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ضد ما يقول إنهم مطلوبون متورطون في تنفيذ أو التخطيط لهجمات ضد جنوده.وأسفرت تلك الحملة عن مقتل ما لا يقل عن 85 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري ما يجعله أكثر الأعوام دموية منذ 2016، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فضلا عن اعتقال نحو 1500 فلسطيني، منذ بدء عملية "كاسر الأمواج" الإسرائيلية بالضفة أواخر مارس/آذار الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220909/غانتس-سنواصل-عملياتنا-لمواجهة-الإرهاب-في-الضفة-الغربية-1067501378.html
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار الضفة الغربية

إصابة إسرائيلي في إطلاق نار على سيارته بالضفة الغربية

09:44 GMT 09.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة مواطن إسرائيلي بجروح طفيفة، فجر اليوم الجمعة، بعد إطلاق نار على سيارة كان يستقلها في شمالي الضفة الغربية.
وقال الجيش في بيان على تويتر: "ورد بلاغ عن إطلاق نار من سيارة مارة على سيارة إسرائيلية في منطقة بلدة حوّارة"، في شمالي الضفة الغربية.
وأضاف البيان "أسفر الحادث عن إصابة المواطن الذي كان بالسيارة بجروح طفيفة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".
وتابع "تواصل قوات الأمن تمشيط المنطقة، بحثا عن مطلقي النار".
وشهدت الفترة الأخيرة ازديادا في عمليات إطلاق نار على مستوطنين وجنود إسرائيليين في الضفة الغربية.
وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
غانتس: سنواصل عملياتنا لمواجهة "الإرهاب" في الضفة الغربية
06:49 GMT
ويأتي ذلك تزامنا مع تصاعد العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ضد ما يقول إنهم مطلوبون متورطون في تنفيذ أو التخطيط لهجمات ضد جنوده.
وأسفرت تلك الحملة عن مقتل ما لا يقل عن 85 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري ما يجعله أكثر الأعوام دموية منذ 2016، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فضلا عن اعتقال نحو 1500 فلسطيني، منذ بدء عملية "كاسر الأمواج" الإسرائيلية بالضفة أواخر مارس/آذار الماضي.
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