https://sputnikarabic.ae/20220909/إعادة-فتح-الحدود-بين-كولومبيا-وفنزويلا-أمام-حركة-البضائع-1067532674.html
إعادة فتح الحدود بين كولومبيا وفنزويلا أمام حركة البضائع
إعادة فتح الحدود بين كولومبيا وفنزويلا أمام حركة البضائع
أعلن رئيسا كولومبيا وفنزويلا، اليوم الجمعة، إعادة فتح الحدود المشتركة لبلديهما أمام حركة نقل البضائع في 26 سبتمبر/أيلول، بعد إغلاق دام لسنوات، كما سيتم استئناف... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T16:53+0000
2022-09-09T16:53+0000
2022-09-09T16:53+0000
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وقالت "أسوشيتد برس" إن هذا الإعلان يأتي بعد شهر من أداء جوستافو بيترو اليمين كأول رئيس يساري لكولومبيا، مما أدى إلى تحسن العلاقات بين بلاده وحكومة نيكولاس مادورو.من جانبه، قال مادورو على تويتر إن "بوغوتا ومدينتي كاراكاس الفنزويليين وفالنسيا سيتم ربطهما مرة أخرى عبر الحركة الجوية، وأضاف "سيعود التبادل والتعاون بين شعبينا".يشار إلى أن جسور العبور الحدودية مفتوحة حاليا لحركة مرور المشاة بين البلدين، كما يُسمح بنقل محدود للبضائع فقط على جسر واحد في الجزء الشمالي من حدود الدول المشتركة التي يبلغ طولها 2200 كم.وتخلى بيترو، الذي تولى منصبه في 7 أغسطس/ آب الماضي، عن معارضة سلفه المحافظ لمادورو وتحرك بسرعة لإعادة العلاقات مع حكومة فنزويلا، كما تبادل البلدان الآن السفراء، لكن بترو ومادورو لم يتبادلا الزيارات حتى الآن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
إعادة فتح الحدود بين كولومبيا وفنزويلا أمام حركة البضائع
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أعلن رئيسا كولومبيا وفنزويلا، اليوم الجمعة، إعادة فتح الحدود المشتركة لبلديهما أمام حركة نقل البضائع في 26 سبتمبر/أيلول، بعد إغلاق دام لسنوات، كما سيتم استئناف الخدمات الجوية بين عاصمتيهما.
وقالت "أسوشيتد برس" إن هذا الإعلان يأتي بعد شهر من أداء جوستافو بيترو اليمين كأول رئيس يساري لكولومبيا، مما أدى إلى تحسن العلاقات بين بلاده وحكومة نيكولاس مادورو.
وقال بترو عبر تويتر "نؤكد التزام الحكومة بإعادة العلاقات الأخوية ".
من جانبه، قال مادورو على تويتر إن "بوغوتا ومدينتي كاراكاس الفنزويليين وفالنسيا سيتم ربطهما مرة أخرى عبر الحركة الجوية، وأضاف "سيعود التبادل والتعاون بين شعبينا".
يشار إلى أن جسور العبور الحدودية مفتوحة حاليا لحركة مرور المشاة بين البلدين، كما يُسمح بنقل محدود للبضائع فقط على جسر واحد في الجزء الشمالي من حدود الدول المشتركة التي يبلغ طولها 2200 كم.
وتخلى بيترو، الذي تولى منصبه في 7 أغسطس/ آب الماضي، عن معارضة سلفه المحافظ لمادورو وتحرك بسرعة لإعادة العلاقات مع حكومة فنزويلا، كما تبادل البلدان الآن السفراء، لكن بترو ومادورو لم يتبادلا الزيارات حتى الآن.