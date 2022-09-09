عربي
https://sputnikarabic.ae/20220909/إعلام-إليزابيث-الثانية-لم-تزر-إسرائيل-خوفا-من-مقاطعة-عربية-1067516195.html
إعلام: إليزابيث الثانية لم تزر إسرائيل خوفا من مقاطعة عربية
إعلام: إليزابيث الثانية لم تزر إسرائيل خوفا من مقاطعة عربية
كشفت صحيفة إسرائيلية السبب وراء عدم زيارة الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية لبلادها، رغم زيارتها لبلدان في منطقة الشرق الأوسط. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T11:09+0000
2022-09-09T11:09+0000
إليزابيث الثانية
بريطانيا
إسرائيل
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1067503666_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_fb4ef20d18a92f3b789b8af541d8663d.jpg
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية البريطانية نصحت الملكة الراحلة بعدم زيارة إسرائيل تخوفا من مقاطعة الدول العربية.وأكدت الصحيفة أنه رغم زوال أي خوف حقيقي من المقاطعة العربية وحظر النفط، فإن الملكة إليزابيث الثانية لم تزر إسرائيل، أبدا، رغم أنها جابت أرجاء العالم على مدى سنواتها الـ70 فوق عرش بريطانيا.وأشارت الصحيفة إلى أن الملكة الراحلة زارت بلدانا عربية، أهمها مصر والأردن، خاصة وأن زيارتها إلى العاصمة الأردنية، عمان، في العام 1984، قد أثارت حفيظة اليهود، آنذاك، خاصة البريطانيين منهم، بعدما أظهرت تعاطفا مع الفلسطينيين وعدم رضاها عن الأفعال الإسرائيلية خلال الفترة نفسها.وعلى الرغم من ذلك، لفتت الصحيفة إلى أن الملكة إليزابيث الثانية استقبلت عددا من الرؤساء الإسرائيليين، على رأسهم عزرا وايزمان، وحاييم هرتزوغ، في وقت منحت لقبا شرفيا لشمعون بيريز، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، الذي تولى منصب رئاسة البلاد، قبيل وفاته.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن فترة حداد وطني بدأت في المملكة المتحدة، إثر وفاة ملكة بريطانيا، ‏إليزابيث الثانية، مساء أمس الخميس.‏ومن المقرر أن تستمر فترة الحداد داخل بريطانيا لمدة 10 أيام حتى إقامة جنازة الملكة إليزابيث، حيث يتم نقل جثمان ملكة بريطانيا إلى قصر باكنغهام، ومن المحتمل أن يبقى لمدة 5 أيام.
https://sputnikarabic.ae/20220909/ناعيا-الملكة-إليزابيث-الثانية-شيخ-الأزهر-شخصية-مؤثرة-قضت-حياتها-في-خدمة-بلادها-1067515305.html
بريطانيا
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1067503666_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_16a0f99afa995cbdf21d3e710028a5bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إليزابيث الثانية, بريطانيا, إسرائيل, أخبار العالم الآن
إليزابيث الثانية, بريطانيا, إسرائيل, أخبار العالم الآن

إعلام: إليزابيث الثانية لم تزر إسرائيل خوفا من مقاطعة عربية

11:09 GMT 09.09.2022
© AFP 2022 / Odd Andersenالملكة إليزابيث الثانية تنظر إلى الحشد من عربتها الحصان وهي تغادر قصر باكنغهام لافتتاح البرلمان في لندن، إنجلترا 6 ديسمبر 2000.
الملكة إليزابيث الثانية تنظر إلى الحشد من عربتها الحصان وهي تغادر قصر باكنغهام لافتتاح البرلمان في لندن، إنجلترا 6 ديسمبر 2000. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© AFP 2022 / Odd Andersen
تابعنا عبرTelegram
كشفت صحيفة إسرائيلية السبب وراء عدم زيارة الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية لبلادها، رغم زيارتها لبلدان في منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية البريطانية نصحت الملكة الراحلة بعدم زيارة إسرائيل تخوفا من مقاطعة الدول العربية.
شيخ الأزهر الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
ناعيا الملكة إليزابيث الثانية.. شيخ الأزهر: شخصية مؤثرة قضت حياتها في خدمة بلادها
10:26 GMT
وأكدت الصحيفة أنه رغم زوال أي خوف حقيقي من المقاطعة العربية وحظر النفط، فإن الملكة إليزابيث الثانية لم تزر إسرائيل، أبدا، رغم أنها جابت أرجاء العالم على مدى سنواتها الـ70 فوق عرش بريطانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الملكة الراحلة زارت بلدانا عربية، أهمها مصر والأردن، خاصة وأن زيارتها إلى العاصمة الأردنية، عمان، في العام 1984، قد أثارت حفيظة اليهود، آنذاك، خاصة البريطانيين منهم، بعدما أظهرت تعاطفا مع الفلسطينيين وعدم رضاها عن الأفعال الإسرائيلية خلال الفترة نفسها.
وعلى الرغم من ذلك، لفتت الصحيفة إلى أن الملكة إليزابيث الثانية استقبلت عددا من الرؤساء الإسرائيليين، على رأسهم عزرا وايزمان، وحاييم هرتزوغ، في وقت منحت لقبا شرفيا لشمعون بيريز، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، الذي تولى منصب رئاسة البلاد، قبيل وفاته.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن فترة حداد وطني بدأت في المملكة المتحدة، إثر وفاة ملكة بريطانيا، ‏إليزابيث الثانية، مساء أمس الخميس.‏
ومن المقرر أن تستمر فترة الحداد داخل بريطانيا لمدة 10 أيام حتى إقامة جنازة الملكة إليزابيث، حيث يتم نقل جثمان ملكة بريطانيا إلى قصر باكنغهام، ومن المحتمل أن يبقى لمدة 5 أيام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала