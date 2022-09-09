إيران تزود دبابات روسية بجهاز رصد محلي الصنع
© Konstantin Morozov / الانتقال إلى بنك الصوردبابات تي-72 بي 3 في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
© Konstantin Morozov/
تلقت دبابات "تي-72 إس" الروسية الصنع العاملة في صفوف الجيش الإيراني، أنظمة رصد إلكترونية بصرية مطورة محليا، حيث يتم استخدام هذه التقنية حاليًا في التدريبات واسعة النطاق التي تقام بالقرب من مدينة نصر آباد وسط البلاد.
وبناءً على الصور المنشورة، يتم تثبيت كشافات خاصة على المركبات القتالية على جانبي فوهة المدفعية، حيث تشبه ظاهريًا تلك المستخدمة في "تي-90 إس"، وتصعب هذه المعدات على الذخائر الموجهة للعدو العثور على الأهداف، حسيما ذكرته مجلة "راسيسكايا غازيتا" اليوم الجمعة.
وبحسب الخبير العسكري، محرر كتاب "بيريدسكي باستيون" أو "المعقل الفارسي" يوري ليامين، فإن القوات المسلحة الإيرانية تولي اهتماما كبيرا لابتكار أدوات مصممة لتقليل فاعلية الأسلحة عالية الدقة.
#گزارش_تصویری— نیروی زمینی ارتش (@nezajamedia_ir) September 7, 2022
🔸️ستون کشی ادوات زرهی، #توپخانه و بالگردی در منطقه عمومی #رزمایش اقتدار ۱۴۰۱ نیروی زمینی ارتش در منطقه نصرآباد #اصفهان#اقتدار1401#نزاجا#نیروی_زمینی_ارتش#ارتش pic.twitter.com/dTSdfsrd52
يتم اتخاذ تدابير ليس فقط لحماية المعدات العسكرية، ولكن أيضا لحماية جنود المشاة، حيث يمكنك أن تتذكر، على سبيل المثال، أجهزة استشعار مثبتة على خوذات الأفراد العسكريين، تم تقديمها في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وتسجل هذه الأجهزة عمل محددات المدى بالليزر ووسائل التوجيه لقذائف المدفعية الموجهة والقنابل الجوية والصواريخ بمختلف أنواعها.
وأوضح ليامين: "بعد تلقي معلومات تفيد بأنهم مستهدفون، يمكن للمقاتلين التفرق والاحتماء بسرعة".
وتشمل المناورات أيضًا دبابات "شيفتاين" البريطانية التي تم شراؤها في السبعينيات، والتي تم استبدال محركاتها القديمة التي تبلغ قوتها 700 حصان بمحركات "في-84" بقوة 840 حصانًا من دبابات "تي-72 إس".