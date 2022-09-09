https://sputnikarabic.ae/20220909/ابن-زايد-يستقبل-رئيس-المجلس-الأوروبي-ويبحث-معه-سبل-دعم-التعاون-بين-الجانبين-1067502640.html
ابن زايد يستقبل رئيس المجلس الأوروبي ويبحث معه سبل دعم التعاون بين الجانبين
ابن زايد يستقبل رئيس المجلس الأوروبي ويبحث معه سبل دعم التعاون بين الجانبين
استقبل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، أمس الخميس، رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الذي يزور الإمارات حاليا. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T07:16+0000
2022-09-09T07:16+0000
2022-09-09T07:16+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
المجلس الأوروبي
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ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة الإماراتية، نشره موقع الإمارات اليوم، فإن اللقاء تناول سبل دعم التعاون بين الجانبين.ولفت إلى أن الجانبين بحثا خلال اللقاء "علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الصديقة الأعضاء في الاتحاد، وسبل دعم هذه العلاقات في مختلف المجالات".وبحث ابن زايد مع ميشال "استضافة دولة الإمارات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" خلال العام المقبل 2023، إضافة إلى جهودها ودورها الاستباقي في تعزيز حلول الطاقة النظيفة والمستدامة حول العالم، لتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة، والإسهام في مواجهة تحديات التغير المناخي".وشدد الجانبان على حرصهما المشترك على توسيع آفاق العلاقات الاستراتيجية بينهما وتطويرها لما فيه مصلحة شعوبها، وبما يسهم في دعم مسارات التنمية والتعاون، ويحقق السلام والأمن والاستقرار والازدهار الذي تتطلع إليه الشعوب والدول.
https://sputnikarabic.ae/20210919/الاتحاد-البرلماني-العربي-يرفض-ويستنكر-قرار-البرلمان-الأوروبي-بشأن-حقوق-الإنسان-في-الإمارات-1050194567.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, المجلس الأوروبي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, المجلس الأوروبي
ابن زايد يستقبل رئيس المجلس الأوروبي ويبحث معه سبل دعم التعاون بين الجانبين
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استقبل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، أمس الخميس، رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الذي يزور الإمارات حاليا.
ووفقا لبيان
صادر عن الرئاسة الإماراتية، نشره موقع الإمارات اليوم، فإن اللقاء تناول سبل دعم التعاون بين الجانبين.
19 سبتمبر 2021, 14:47 GMT
ولفت إلى أن
الجانبين بحثا خلال اللقاء "علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الصديقة الأعضاء في الاتحاد، وسبل دعم هذه العلاقات في مختلف المجالات".
وبحث ابن زايد مع ميشال "استضافة دولة الإمارات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" خلال العام المقبل 2023، إضافة إلى جهودها ودورها الاستباقي في تعزيز حلول الطاقة النظيفة والمستدامة حول العالم، لتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة، والإسهام في مواجهة تحديات التغير المناخي".
كما تناول اللقاء "النموذج التنموي والحضاري المتميز الذي تمثله دولة الإمارات في المنطقة، إضافة إلى موقعها الاقتصادي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري ـ غير النفطي ـ بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي 51 مليار دولار خلال عام 2021، كما يقيم في الدولة نحو 250 ألفاً من مختلف الجنسيات الأوروبية، ويزور دولة الإمارات سنوياً نحو أربعة ملايين سائح من أوروبا".
وشدد الجانبان على حرصهما المشترك على توسيع آفاق العلاقات الاستراتيجية بينهما وتطويرها لما فيه مصلحة شعوبها، وبما يسهم في دعم مسارات التنمية والتعاون، ويحقق السلام والأمن والاستقرار والازدهار الذي تتطلع إليه الشعوب والدول.