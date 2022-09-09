https://sputnikarabic.ae/20220909/اصطدام-سفينة-حربية-رومانية-بلغم-في-البحر-الأسود-1067515727.html

اصطدام سفينة حربية رومانية بلغم في البحر الأسود

اصطدام سفينة حربية رومانية بلغم في البحر الأسود

انفجرت سفينة حربية رومانية بالقرب من ميناء كونستانتا بالبحر الأسود بعد اصطدامها بلغم كان من المفترض تحييده. 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T10:48+0000

2022-09-09T10:48+0000

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العالم

ألغام

البحر الأسود

رومانيا

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وقالت الخدمة الصحفية للقوات البحرية الررمانية في بيان، " تم انفجار سفينة حربية رومانية بالقرب من ميناء كونستانتا بالبحر الأسود بواسطة لغم كان من المفترض تحييده".وتابع البيان "خلال الانفجار، لم يصب أي من أفراد الطاقم البالغ عددهم 75 بجروح ، ولا يشكل أي شيء تهديدا على حياتهم".بعد بدء الصراع في أوكرانيا، كانت هذه هي العملية الثالثة للقوات البحرية الرومانية لتدمير لغم بحري. وبحسب بوخارست، تم تدمير 28 لغما بحريا في الجزء الغربي من البحر الأسود في الفترة من مارس/آذار إلى سبتمبر/أيلول، منها ثلاثة ألغام دمرت من قبل تركيا وإثنان على يد رومانيا وواحد من بلغاريا و 22 لغما على يد أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20220629/لافروف-يؤكد-لغوتيريش-أن-ألغام-أوكرانيا-في-البحر-الأسود-تحول-دون-تصدير-الحبوب-الأوكرانية-1064424421.html

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