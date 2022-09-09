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https://sputnikarabic.ae/20220909/الأوروبيون-يسابقون-الزمن-لإقرار-تدابير-عاجلة-لمواجهة-شتاء-عنيف-وتداعيات-اقتصادية-كارثية-1067524953.html
الأوروبيون يسابقون الزمن لإقرار تدابير عاجلة لمواجهة "شتاء عنيف" وتداعيات اقتصادية كارثية
الأوروبيون يسابقون الزمن لإقرار تدابير عاجلة لمواجهة "شتاء عنيف" وتداعيات اقتصادية كارثية
يسابق وزراء الطاقة الأوروبيون الزمنَ من أجل الاتفاق على تدابير عاجلة لوقف الارتفاع في أسعار الغاز والكهرباء. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T14:13+0000
2022-09-09T14:13+0000
العالم
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وأكدت مفوّضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، لدى وصولها إلى الاجتماع في بروكسل، اليوم الجمعة، أنه "يجب وضع تدابير استثنائية (...) سنواجه شتاءً صعبا جدا، ولكن اتحادنا في مجال الطاقة متين وسينتصر" وفقا لوكالة "فرانس برس".وستقترح المفوضية الأوروبية آلية من شأنها أن تجعل شركات الكهرباء التي لا تعتمد على الغاز، مثل الشركات التي تعول على الطاقة النووية أو الشمسية أو الطاقات المتجدّدة، تتقاسم العائدات غير المتوقّعة التي جرى كسبها على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية.من جهة أخرى، حذر الدبلوماسيون من أن فكرة وضع سقف لسعر الغاز الروسي عُرقلت، في ظل مخاوف من أن يؤدي رد موسكو إلى إغراق الاقتصاد الأوروبي في مزيد من الفوضى.لكن عددا من الدول على غرار المجر التي تعول بشكل كبير على روسيا على صعيد الطاقة، تخشى تداعيات اقتصادية كارثية، وفقا لفرانس برس.من جهتها، تدعو ايطاليا واليونان وسلوفينيا وحتى بلجيكا إلى تحديد سقف كامل لأسعار الغاز الذي يشتريه الاتحاد الأوروبي، مهما كان مصدره، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال الذي ينقل بحرا.وعلقت وزيرة الطاقة البلجيكية تين فان در ستراتن "إنها الطريقة الوحيدة لخفض الفاتورة في شكل مباشر، علما أن سعر الغاز أغلى بكثير من سعره في آسيا".
https://sputnikarabic.ae/20220905/مصدر-بالاتحاد-الأوروبي-لـ-سبوتنيك-المفوضية-الأوروبية-تناقش-سقف-سعر-الغاز-الروسي-غدا-الثلاثاء-1067340351.html
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العالم
العالم

الأوروبيون يسابقون الزمن لإقرار تدابير عاجلة لمواجهة "شتاء عنيف" وتداعيات اقتصادية كارثية

14:13 GMT 09.09.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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يسابق وزراء الطاقة الأوروبيون الزمنَ من أجل الاتفاق على تدابير عاجلة لوقف الارتفاع في أسعار الغاز والكهرباء.
وأكدت مفوّضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، لدى وصولها إلى الاجتماع في بروكسل، اليوم الجمعة، أنه "يجب وضع تدابير استثنائية (...) سنواجه شتاءً صعبا جدا، ولكن اتحادنا في مجال الطاقة متين وسينتصر" وفقا لوكالة "فرانس برس".
وستقترح المفوضية الأوروبية آلية من شأنها أن تجعل شركات الكهرباء التي لا تعتمد على الغاز، مثل الشركات التي تعول على الطاقة النووية أو الشمسية أو الطاقات المتجدّدة، تتقاسم العائدات غير المتوقّعة التي جرى كسبها على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية.
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
مصدر في الاتحاد الأوروبي لـ "سبوتنيك": المفوضية الأوروبية تناقش سقف سعر الغاز الروسي
5 سبتمبر, 21:44 GMT
وفي هذا الإطار، قالت وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس بانييه-روناشيه "اليوم نضع تفويضا للمفوضية الأوروبية. علينا أن نتّفق على سلسلة من الأهداف، على جدول زمني".
من جهة أخرى، حذر الدبلوماسيون من أن فكرة وضع سقف لسعر الغاز الروسي عُرقلت، في ظل مخاوف من أن يؤدي رد موسكو إلى إغراق الاقتصاد الأوروبي في مزيد من الفوضى.
وحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأوروبيين الجمعة قبل توجهه إلى بروكسل، على اغتنام الفرصة وإنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية "بشكل نهائي".
المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
المفوضية الأوروبية تكشف ظهور "فجوات" بين الدول الأعضاء في ظل نقص الغاز الروسي
3 سبتمبر, 14:48 GMT
لكن عددا من الدول على غرار المجر التي تعول بشكل كبير على روسيا على صعيد الطاقة، تخشى تداعيات اقتصادية كارثية، وفقا لفرانس برس.
من جهتها، تدعو ايطاليا واليونان وسلوفينيا وحتى بلجيكا إلى تحديد سقف كامل لأسعار الغاز الذي يشتريه الاتحاد الأوروبي، مهما كان مصدره، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال الذي ينقل بحرا.
وعلقت وزيرة الطاقة البلجيكية تين فان در ستراتن "إنها الطريقة الوحيدة لخفض الفاتورة في شكل مباشر، علما أن سعر الغاز أغلى بكثير من سعره في آسيا".
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