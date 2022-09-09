https://sputnikarabic.ae/20220909/الأوروبيون-يسابقون-الزمن-لإقرار-تدابير-عاجلة-لمواجهة-شتاء-عنيف-وتداعيات-اقتصادية-كارثية-1067524953.html

الأوروبيون يسابقون الزمن لإقرار تدابير عاجلة لمواجهة "شتاء عنيف" وتداعيات اقتصادية كارثية

الأوروبيون يسابقون الزمن لإقرار تدابير عاجلة لمواجهة "شتاء عنيف" وتداعيات اقتصادية كارثية

يسابق وزراء الطاقة الأوروبيون الزمنَ من أجل الاتفاق على تدابير عاجلة لوقف الارتفاع في أسعار الغاز والكهرباء. 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T14:13+0000

2022-09-09T14:13+0000

2022-09-09T14:13+0000

العالم

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وأكدت مفوّضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، لدى وصولها إلى الاجتماع في بروكسل، اليوم الجمعة، أنه "يجب وضع تدابير استثنائية (...) سنواجه شتاءً صعبا جدا، ولكن اتحادنا في مجال الطاقة متين وسينتصر" وفقا لوكالة "فرانس برس".وستقترح المفوضية الأوروبية آلية من شأنها أن تجعل شركات الكهرباء التي لا تعتمد على الغاز، مثل الشركات التي تعول على الطاقة النووية أو الشمسية أو الطاقات المتجدّدة، تتقاسم العائدات غير المتوقّعة التي جرى كسبها على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية.من جهة أخرى، حذر الدبلوماسيون من أن فكرة وضع سقف لسعر الغاز الروسي عُرقلت، في ظل مخاوف من أن يؤدي رد موسكو إلى إغراق الاقتصاد الأوروبي في مزيد من الفوضى.لكن عددا من الدول على غرار المجر التي تعول بشكل كبير على روسيا على صعيد الطاقة، تخشى تداعيات اقتصادية كارثية، وفقا لفرانس برس.من جهتها، تدعو ايطاليا واليونان وسلوفينيا وحتى بلجيكا إلى تحديد سقف كامل لأسعار الغاز الذي يشتريه الاتحاد الأوروبي، مهما كان مصدره، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال الذي ينقل بحرا.وعلقت وزيرة الطاقة البلجيكية تين فان در ستراتن "إنها الطريقة الوحيدة لخفض الفاتورة في شكل مباشر، علما أن سعر الغاز أغلى بكثير من سعره في آسيا".

https://sputnikarabic.ae/20220905/مصدر-بالاتحاد-الأوروبي-لـ-سبوتنيك-المفوضية-الأوروبية-تناقش-سقف-سعر-الغاز-الروسي-غدا-الثلاثاء-1067340351.html

https://sputnikarabic.ae/20220903/1067234241.html

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