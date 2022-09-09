https://sputnikarabic.ae/20220909/الاتحاد-الأوروبي-يرحب-بالإفراج-عن-5-معتقلين-أرمنيين-من-أذربيجان-1067503075.html
الاتحاد الأوروبي يرحب بالإفراج عن 5 معتقلين أرمنيين في أذربيجان
الاتحاد الأوروبي يرحب بالإفراج عن 5 معتقلين أرمنيين في أذربيجان
رحب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، على لسان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، بالإفراج عن خمسة معتقلين أرمنيين في أذربيجان. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T07:38+0000
2022-09-09T07:38+0000
2022-09-09T07:38+0000
المجلس الأوروبي
أرمينيا
أخبار أذربيجان
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ووفقا لما كتبه ميشال عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد رحب بالإفراج عن خمسة معتقلين أرمنيين في أذربيجان بعد اجتماع ثلاثي في الـ31 من أغسطس/ آب الماضي.وكتب ميشال يقول: "مرحباً بإطلاق باكو سراح خمسة معتقلين أرمنيين آخرين، بعد مناقشات الـ 31 من اغسطس، في بروكسل".وأضاف: "هذا التسليم الثنائي هو الأول - ويعود الفضل في ذلك إلى حكومتي البلدين"، مشددا على أن "معالجة جميع القضايا الإنسانية المعلقة هي أولوية رئيسية".وكان ميشال قد عقد اجتماعا ثلاثيا مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في 31 أغسطس في بروكسل ، حيث اتفق الجانبان على تكثيف الجهود للدفع قدما بإبرام معاهدة سلام.وانتهت الأعمال العدائية بإعلان ثلاثي توسطت فيه روسيا لوقف إطلاق النار في نوفمبر من ذلك العام، حيث اتفق الطرفان على نشر قوات حفظ سلام روسية للإشراف على الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20220831/انطلاق-المفاوضات-بين-أرمينيا-وأذربيجان-في-بروكسل-لبحث-القضايا-الخلافية-المشتركة-فيديو-1067100217.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
المجلس الأوروبي, أرمينيا, أخبار أذربيجان
المجلس الأوروبي, أرمينيا, أخبار أذربيجان
الاتحاد الأوروبي يرحب بالإفراج عن 5 معتقلين أرمنيين في أذربيجان
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رحب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، على لسان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، بالإفراج عن خمسة معتقلين أرمنيين في أذربيجان.
ووفقا لما كتبه ميشال عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد رحب بالإفراج
عن خمسة معتقلين أرمنيين في أذربيجان بعد اجتماع ثلاثي في الـ31 من أغسطس/ آب الماضي.
وكتب ميشال يقول: "مرحباً بإطلاق باكو سراح خمسة معتقلين أرمنيين آخرين، بعد مناقشات الـ 31 من اغسطس، في بروكسل".
وأضاف: "هذا التسليم الثنائي هو الأول - ويعود الفضل
في ذلك إلى حكومتي البلدين"، مشددا على أن "معالجة جميع القضايا الإنسانية المعلقة هي أولوية رئيسية".
وكان ميشال
قد عقد اجتماعا ثلاثيا مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في 31 أغسطس في بروكسل ، حيث اتفق الجانبان على تكثيف الجهود للدفع قدما بإبرام معاهدة سلام.
واندلع الصراع بين أذربيجان وأرمينيا في ناغورني قره باغ في سبتمبر 2020، مما يمثل أخطر تصعيد للصراع المستمر منذ عقود، مع سقوط آلاف الضحايا من الجانبين.
وانتهت الأعمال العدائية بإعلان ثلاثي توسطت فيه روسيا لوقف إطلاق النار في نوفمبر من ذلك العام، حيث اتفق الطرفان على نشر قوات حفظ سلام روسية للإشراف على الهدنة.