عربي
https://sputnikarabic.ae/20220909/الاتحاد-الأوروبي-يرحب-بالإفراج-عن-5-معتقلين-أرمنيين-من-أذربيجان-1067503075.html
الاتحاد الأوروبي يرحب بالإفراج عن 5 معتقلين أرمنيين في أذربيجان
الاتحاد الأوروبي يرحب بالإفراج عن 5 معتقلين أرمنيين في أذربيجان
رحب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، على لسان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، بالإفراج عن خمسة معتقلين أرمنيين في أذربيجان. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T07:38+0000
2022-09-09T07:38+0000
المجلس الأوروبي
أرمينيا
أخبار أذربيجان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1b/1046658726_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_9d35bc3cad39e6e5fea85fd05fdc313b.jpg
ووفقا لما كتبه ميشال عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد رحب بالإفراج عن خمسة معتقلين أرمنيين في أذربيجان بعد اجتماع ثلاثي في الـ​​31 من أغسطس/ آب الماضي.وكتب ميشال يقول: "مرحباً بإطلاق باكو سراح خمسة معتقلين أرمنيين آخرين، بعد مناقشات الـ 31 من اغسطس، في بروكسل".وأضاف: "هذا التسليم الثنائي هو الأول - ويعود الفضل في ذلك إلى حكومتي البلدين"، مشددا على أن "معالجة جميع القضايا الإنسانية المعلقة هي أولوية رئيسية".وكان ميشال قد عقد اجتماعا ثلاثيا مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في 31 أغسطس في بروكسل ، حيث اتفق الجانبان على تكثيف الجهود للدفع قدما بإبرام معاهدة سلام.وانتهت الأعمال العدائية بإعلان ثلاثي توسطت فيه روسيا لوقف إطلاق النار في نوفمبر من ذلك العام، حيث اتفق الطرفان على نشر قوات حفظ سلام روسية للإشراف على الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20220831/انطلاق-المفاوضات-بين-أرمينيا-وأذربيجان-في-بروكسل-لبحث-القضايا-الخلافية-المشتركة-فيديو-1067100217.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1b/1046658726_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_40abdc02d6e49ded5d8e1205ed8d7503.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
المجلس الأوروبي, أرمينيا, أخبار أذربيجان
المجلس الأوروبي, أرمينيا, أخبار أذربيجان

الاتحاد الأوروبي يرحب بالإفراج عن 5 معتقلين أرمنيين في أذربيجان

07:38 GMT 09.09.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصوررئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
رحب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، على لسان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، بالإفراج عن خمسة معتقلين أرمنيين في أذربيجان.
ووفقا لما كتبه ميشال عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد رحب بالإفراج عن خمسة معتقلين أرمنيين في أذربيجان بعد اجتماع ثلاثي في الـ​​31 من أغسطس/ آب الماضي.
وكتب ميشال يقول: "مرحباً بإطلاق باكو سراح خمسة معتقلين أرمنيين آخرين، بعد مناقشات الـ 31 من اغسطس، في بروكسل".
وأضاف: "هذا التسليم الثنائي هو الأول - ويعود الفضل في ذلك إلى حكومتي البلدين"، مشددا على أن "معالجة جميع القضايا الإنسانية المعلقة هي أولوية رئيسية".
اجتماع رئيس الوزراء نيكول باشينيان مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الأحد 22 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
انطلاق المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان في بروكسل لبحث القضايا الخلافية المشتركة... فيديو
31 أغسطس, 13:57 GMT
وكان ميشال قد عقد اجتماعا ثلاثيا مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في 31 أغسطس في بروكسل ، حيث اتفق الجانبان على تكثيف الجهود للدفع قدما بإبرام معاهدة سلام.

واندلع الصراع بين أذربيجان وأرمينيا في ناغورني قره باغ في سبتمبر 2020، مما يمثل أخطر تصعيد للصراع المستمر منذ عقود، مع سقوط آلاف الضحايا من الجانبين.

وانتهت الأعمال العدائية بإعلان ثلاثي توسطت فيه روسيا لوقف إطلاق النار في نوفمبر من ذلك العام، حيث اتفق الطرفان على نشر قوات حفظ سلام روسية للإشراف على الهدنة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала