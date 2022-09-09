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https://sputnikarabic.ae/20220909/البيت-الأبيض-بايدن-يريد-خيارات-أخرى-لمنع-إيران-من-امتلاك-سلاح-نووي-1067501528.html
البيت الأبيض: بايدن يريد "خيارات" أخرى لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
البيت الأبيض: بايدن يريد "خيارات" أخرى لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد التأكد من أن بلاده لديها "خيارات أخرى متاحة"، لضمان عدم امتلاك إيران القدرة على صنع أسلحة نووية، إذا فشلت... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T06:50+0000
2022-09-09T06:50+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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وحسب "رويترز"، قال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، الخميس، في إحاطة صحفية، إن "أمريكا ستظل تواصل الضغط من أجل إحياء الاتفاق النووي، لكن صبرها ليس أبديا".وأوضح كيربي أن "الولايات المتحدة في اللحظة الراهنة ليست قريبة من الاتفاق مع إيران حول صفقة بخصوص برنامجها النووي".وأردف "من الواضح بالنسبة لنا أنه لا تزال هناك ثغرات ولسنا قريبين من إبرام اتفاق كما كنا نأمل".لكنه في نفس الوقت أشار إلى "التزام بايدن بالدبلوماسية تجاه طهران".وكانت إيران قد أعلنت، الجمعة الماضية، أنها أرسلت إلى المنسق الأوروبي تعليقها على الرد الأمريكي بشأن مسودة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي تلقته طهران عبر الاتحاد الأوروبي في 28 آب/أغسطس الماضي.وفي 4 آب/أغسطس الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.وقدمت إيران، في 15 آب/أغسطس الماضي، رداً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي، على المقترح الذي طرحه لتسوية الاتفاق حول العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني؛ فيما أعلنت واشنطن تلقي رد إيران، وأنها تقوم بدراسته.وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، إلى المسار الصحيح.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20220902/ما-سيناريوهات-التعامل-مع-الاتفاق-النووي-في-حال-رفضت-أمريكا-المقترحات-الإيرانية-1067190582.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن

البيت الأبيض: بايدن يريد "خيارات" أخرى لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

06:50 GMT 09.09.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد التأكد من أن بلاده لديها "خيارات أخرى متاحة"، لضمان عدم امتلاك إيران القدرة على صنع أسلحة نووية، إذا فشلت جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وحسب "رويترز"، قال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، الخميس، في إحاطة صحفية، إن "أمريكا ستظل تواصل الضغط من أجل إحياء الاتفاق النووي، لكن صبرها ليس أبديا".
وأضاف أن "بايدن نقل لبقية الإدارة أنه يريد ضمان أن لدينا خيارات أخرى متاحة لضمان عدم قدرة إيران على إنتاج أسلحة نووية".
وأوضح كيربي أن "الولايات المتحدة في اللحظة الراهنة ليست قريبة من الاتفاق مع إيران حول صفقة بخصوص برنامجها النووي".

وأردف "من الواضح بالنسبة لنا أنه لا تزال هناك ثغرات ولسنا قريبين من إبرام اتفاق كما كنا نأمل".
لكنه في نفس الوقت أشار إلى "التزام بايدن بالدبلوماسية تجاه طهران".
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وكانت إيران قد أعلنت، الجمعة الماضية، أنها أرسلت إلى المنسق الأوروبي تعليقها على الرد الأمريكي بشأن مسودة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي تلقته طهران عبر الاتحاد الأوروبي في 28 آب/أغسطس الماضي.

وفي 4 آب/أغسطس الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقدمت إيران، في 15 آب/أغسطس الماضي، رداً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي، على المقترح الذي طرحه لتسوية الاتفاق حول العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني؛ فيما أعلنت واشنطن تلقي رد إيران، وأنها تقوم بدراسته.

وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، إلى المسار الصحيح.

وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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