https://sputnikarabic.ae/20220909/التيار-الصدري-يدعو-حلفاءه-والمستقلين-للانسحاب-من-البرلمان-إيران-تندد-ببيان-وزراء-الخارجية-العرب-1067523673.html

التيار الصدري يدعو حلفاءه والمستقلين للانسحاب من البرلمان.. إيران تندد ببيان وزراء الخارجية العرب

التيار الصدري يدعو حلفاءه والمستقلين للانسحاب من البرلمان.. إيران تندد ببيان وزراء الخارجية العرب

قال القيادي في التيار الصدري، صالح محمد العراقي، إن عودة نواب الكتلة الصدرية إلى البرلمان العراقي ممنوع منعاً باتاً، مجددا رفض التيار الدخول في أي حكومة... 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T13:45+0000

2022-09-09T13:45+0000

2022-09-09T13:45+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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التيار الصدري يدعو حلفاءه والمستقلين للانسحاب من البرلمان.. إيران تندد ببيان وزراء الخارجية العرب التيار الصدري يدعو حلفاءه والمستقلين للانسحاب من البرلمان.. إيران تندد ببيان وزراء الخارجية العرب

التيار الصدري يدعو حلفاءه والمستقلين من النواب بتقديم استقالات جماعية من البرلمان العراقيودعا "الحلفاء والمستقلين" داخل البرلمان العراقي لاتخاذ "موقف ينهي الأزمة عبر الانسحاب منه ليفقد شرعيته ويحل مباشرة".كما دعا التيار الصدري لأن يبقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، في منصبه بعد حل البرلمان، بينما يقود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حكومة لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات المبكرة.من جانبه يعلق المحلل السياسي العراقي أثير الشرع مؤكدا أن "هناك مرحلة جديدة من الحوارات ستبدأ وهذه الحوارات ستكون بعيدة عن ما تقدم به السيد مقتدى الصدر، في تغريدته الأخيرة عبر صالح العراقي، ويحض فيها الأطراف الأخرى والمتحالفين معه من السنة والأكراد على تقديم استقالاتهم وجعل البرلمان غير شرعي كذلك حث المستقلين على ذلك .وأضاف الشرع أنه من غير المتوقع أن يتم ترك البرلمان مثل ما حصل من الكتلة الصدرية، متوقعا وجود تفاهمات بين الإطار التنسيقي والسيادة ومع الأطراف الأخرى على العودة لجلسات البرلمان وتعديل قانون الانتخابات ثم حل البرلمان نفسه وفق المادة 64 وهذا هو السيناريو أو البرنامج الأكثر حصولاً بعد 12 يوماً أي بعد انتهاء الزيارة الأربعينية للإمام الحسين".طهران تندد بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربيةأدانت وزارة الخارجية الإيرانية البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية، وما قالت إنها "اللجنة الرباعية" بشأن إيران .وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، تعليقاً على بيان اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية إزاء إيران، إنّ "صدور مثل هذه البيانات يعكس افتقار الدول الموقعة لها لفهم تطورات الأحداث الإقليمية وحقيقة ما يدور في المنطقة".وفي هذا السياق يقول الخبير بالشئون الإيرانية محمد شمص: "إن خطاب وزراء الخارجية العرب في الاجتماع الأخير لم يكن فيه أي جديد؛ لأن الخطابات في السابق كانت متشابهة من ناحية اتهام إيران بالتدخل في الشئون العربية الداخلية وكذلك في موضوع الجزر الإيرانية الثلاث وهى محاولة ضمن (سياسة إيران فوبيا) لتوجيه الأنظار باتجاه إيران وعدم الحديث عن إسرائيل"، لافتا إلى أن "هذا ما أغضب الإيرانيين خاصةً وأن الجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب لم يتطرقوا لما يحصل في المنطقة وما تقوم به إسرائيل من اعتداءات على الفلسطينيين وتخريب في المنطقة .وأضاف شمص أن وزراء الخارجية العرب تحدثوا عن تدخل إيران في المنطقة ولكن ماذا عن التدخل الأمريكي في كل صغيرة وكبيرة، وماذا عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دولة عربية كسوريا، وفلسطين، ولكن الجامعة العربية لم تتحدث عن هذه التدخلات وتقول إن إيران ينبغي أن توقف تدخلها وهذا أمر غريب وأغضب الإيرانيين كثيراً فالحديث عن الجزر الإيرانية مرفوض تماماً، وهذا الخطاب تصعيدي للضغط على إيران لتقديم تنازلات وفي نفس الوقت هذا الأمر يخدم الأمريكيين ومصالحهم بالدرجة الأولى لاستمرار التوتر في المنطقة العربية".الرئيس الجزائري يجري تعديلات وزارية جديدة قبل استضافة القمة العربيةأجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تعديلا وزاريا شمل وفقا لبيان حكومي، 6 حقائب وزارية، هي وزارات الداخلية والجماعات المحلية، الصحة، النقل، صناعة صيدلانية، التعليم العالي والبحث العلمي.وكان الرئيس تبون في نوفمبر الماضي وتحديدا عشية الإنتخابات المحلية قد أجري تعديلا وزاريا بإقالة عدد من الوزراء بسبب سوء النتائج المرجوة لصالح الشعب وقال تبون حينها إنه لا يطلب الولاء له وإنما للوطن والشعب، كما أن القرارات التي كانت تصدر لم تطبق في الميدان .قال المحلل السياسي الجزائري باديس خنيسة: "إنه لا توجد علاقة بين القمة العربية المزمع عقدها في الأول والثاني من نوفمبر في الجزائر وبين التعديل الحكومي، فهذا التعديل وزاري جزئي روتيني عادي لدفع عجلة التنمية المستدامة والالتزام بالبرنامج الواعد والجريء لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون .وأضااق خنيسة أن الرئيس أعطى نمطاً جديداً في الحوكمة وعلى رأسها ما يسمى بسياسة النتيجة كمعيار تقني وموضوعي لتقييم العمل الحكومي والطاقم الحكومي، كما أن هذه التعديلات في عدة قطاعات ومسؤوليات وكأنه يريد إبراز قطيعته مع الأساليب القديمة والمعهودة ومع المناصب الأبدية وبدون محاسبة كما كان يتم في السابق".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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