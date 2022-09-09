https://sputnikarabic.ae/20220909/الجيش-الإيراني-إذا-أراد-الصهاينة-تسريع-زوالهم-فلينزلوا-الساحة-1067522758.html

الجيش الإيراني: إذا أراد الصهاينة تسريع زوالهم فلينزلوا الساحة

الجيش الإيراني: إذا أراد الصهاينة تسريع زوالهم فلينزلوا الساحة

قال قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، اليوم الجمعة، إن "التخرصات الصهيونية في تهديد بلاده هي مجرد "هراء" للاستهلاك الداخلي". 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T13:29+0000

2022-09-09T13:29+0000

2022-09-09T13:29+0000

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ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم الجمعة، عن العميد رضا صباحي فرد، أن "الكيان الصهيوني لم ولن يرتكب مثل هذه الحماقة وإذا أراد ارتكابها وتسريع زواله، فلينزل الساحة".وأكد العميد صباحي فرد أن إسرائيل أضحت مجبرة على الإدلاء بمثل هذه التصريحات من أجل إقناع الرأي العام الداخلي، مشيرا إلى أن تل أبيب تعلم بنفسها أنه لا مجال أمامها للاستعراض في هذا العالم وهو كـ"الطبل الفارغ".ولفت القائد العسكري الإيراني إلى أن إسرائيل توسلت بالآخرين من أجل إنهاء عملياتها وحروبها العسكرية على قطاع غزة، منوها إلى أن "منظومة القبة الحديدية للصهاينة أيضا لا تستطيع اعتراض الصواريخ التي تطلق نحوهم وأن شعبهم وكل العالم يعلمون بذلك"، وذلك في إشارة إلى فشل منظومات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية أمام المقاومة الفلسطينية.وفي السياق نفسه، قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، أمس الخميس، إن الكوادر الشبابية والمدربة في القوة البرية اتخذت خطوات مهمة في مسار إحباط التهديدات القائمة عبر مواءمة المعدات الحديثة والإبداعية.وجاءت تصريحات اللواء موسوي على هامش إجراء القوات البرية التابعة للجيش الإيراني للمناورات الضخمة "اقتدار القوة البرية 1401"، حيث شدد خلالها على أن "الكوادر الشبابية والمدربة في القوة البرية اليوم اتخذت خطوات مهمة في مسار إحباط التهديدات القائمة".وأشار القائد العسكري الإيراني إلى التحسن الملحوظ والإعداد الجيد للوحدات القتالية للقوات البرية الإيرانية، لافتا إلى أن "القوات البرية وقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية والبحرية للجيش أصبحت جاهزة، اليوم، لإنجاز أي مهمة من أجل الحفاظ على استقلال وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية الإسلامية وهو الأمر الذي تحقق بالتنسيق والتآزر والروح المعنوية العالية لقوات جيش الجمهورية الإسلامية الولائية والقيمية والمنسجمة".وكانت القوات البرية بالجيش الإيراني قد بدأت، الأربعاء الماضي، إجراء أكبر مناورات عسكرية في تاريخها، بمشاركة أسلحة مختلفة، حيث تستمر لمدة يومين، في مدينة نصر آباد التابعة لمحافظة أصفهان، تحت عنوان "الاقتدار 1401".ونقلت الوكالة عن العميد كريم جشك، المتحدث باسم المناورات العسكرية للقوات البرية الإيرانية:وبدأت مناورات القوات البرية الإيرانية،الأربعاء، ويفترض أن تستمر ليومين، ويعزا الهدف منها إلى تقييم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لوحدات القوة البرية للجيش في مواجهة التهديدات الحديثة.ومن المفترض أن يجرى تقييم للعمليات المشتركة للألوية المحترفة، وإدارة ساحة المعركة، وذلك بحسب وقائع المعارك الأخيرة وبنهج تدريبي وهجومي ودفاعي، حيث أوضح القائد العسكري الإيراني، قائلا:ويشار إلى أن القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، قد أعلن الأحد الماضي، أن القوات البرية التابعة للجيش ستجري مناورات هي الأكبر من نوعها في المستقبل القريب.

https://sputnikarabic.ae/20220907/بمشاركة-أسلحة-مختلفة-الجيش-الإيراني-يجري-أكبر-مناورات-برية-1067451601.html

https://sputnikarabic.ae/20220908/قائد-الجيش-الإيراني-قواتنا-البرية-أحبطت-التهديدات-القائمة-1067491064.html

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