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الحرس الوطني التونسي ينتشل 6 جثث لمهاجرين غير نظاميين
الحرس الوطني التونسي ينتشل 6 جثث لمهاجرين غير نظاميين
أعلن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الجبابلي، أن فرق غوص تابعة للحرس انتشلت 6 جثث وأنقذت 107 مهاجرين غير نظاميين. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T12:55+0000
2022-09-09T12:55+0000
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الجبابلي قوله "انتشلت فرق غوص تابعة للحرس الوطني بأقاليم الوسط والساحل أمس الخميس، 6 جثث لمهاجرين غير نظاميين".في السياق ذاته، تمكنت وحدات الحرس الوطني بجهات صفاقس والمهدية من ضبط 5 أشخاص كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة، وحجزت مبلغا ماليا من العملة التونسية وإطارات مطاطية، واختتم الجبابلي بيانه قائلا: "باستشارة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن المجتازين".وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية تجاه إيطاليا خلال 8 أشهر منذ مطلع العام الجاري.وذكرت السلطات أنه منذ مطلع 2022، تم رصد أكثر من 7 آلاف محاولة اجتياز من قبل تونسيين وأكثر من 8700 محاولة من أجانب.وخلال 2021، أوقفت وزارة الداخلية التونسية 20 ألفا و616 مهاجرا غير شرعي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيا أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

الحرس الوطني التونسي ينتشل 6 جثث لمهاجرين غير نظاميين

12:55 GMT 09.09.2022
© AP Photo / Pau de la Calleإنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022.
إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Pau de la Calle
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أعلن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الجبابلي، أن فرق غوص تابعة للحرس انتشلت 6 جثث وأنقذت 107 مهاجرين غير نظاميين.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الجبابلي قوله "انتشلت فرق غوص تابعة للحرس الوطني بأقاليم الوسط والساحل أمس الخميس، 6 جثث لمهاجرين غير نظاميين".
وتابع المتحدث ذاته: "تم إحباط 6 عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 107 مهاجرين من بينهم 85 شخصا من جنسيات أفريقية مختلفة".
في السياق ذاته، تمكنت وحدات الحرس الوطني بجهات صفاقس والمهدية من ضبط 5 أشخاص كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة، وحجزت مبلغا ماليا من العملة التونسية وإطارات مطاطية، واختتم الجبابلي بيانه قائلا: "باستشارة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن المجتازين".
وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية تجاه إيطاليا خلال 8 أشهر منذ مطلع العام الجاري.
وذكرت السلطات أنه منذ مطلع 2022، تم رصد أكثر من 7 آلاف محاولة اجتياز من قبل تونسيين وأكثر من 8700 محاولة من أجانب.
وخلال 2021، أوقفت وزارة الداخلية التونسية 20 ألفا و616 مهاجرا غير شرعي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيا أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
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