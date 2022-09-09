https://sputnikarabic.ae/20220909/الخارجية-الأمريكية-الولايات-المتحدة-تسعى-لتعزيز-التعاون-مع-طاجيكستان-1067537013.html
الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تسعى لتعزيز التعاون مع طاجيكستان
الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تسعى لتعزيز التعاون مع طاجيكستان
قال وزير الخارجية، أنتوني بلينكين، في برقية تهنئة بمناسبة الذكرى 31 لاستقلال طاجيكستان، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى توسيع التعاون الأمني مع طاجيكستان... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T19:28+0000
2022-09-09T19:28+0000
2022-09-09T19:28+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقل سورو مارودالييفا، العامل في الخدمة الصحفية في السلك الدبلوماسي الأمريكي في دوشانبيه عن بلينكن لوكالة "سبوتنيك": "نتطلع إلى توسيع تعاوننا في مجال الأمن وتعزيز الحريات الأساسية التي تشكل أساس مجتمع مستقر ومزدهر، وأنا واثق من أن علاقاتنا الإقليمية في صيغة "إس 5+1" (آسيا الوسطى والولايات المتحدة) سوف تتعزز فقط مع مساهمتنا في جهود مكافحة تغير المناخ العالمي، ومعالجة قضايا حقوق الإنسان وتحديد فرص التجارة والاستثمار".واختتم بلينكن: "على الرغم من حقيقة أن كلا البلدين واجها تحديات خلال العام الماضي بسبب التغيرات العالمية، فإن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة باستقرار وازدهار طاجيكستان".
https://sputnikarabic.ae/20220823/بوتين-يناقش-مع-رئيس-طاجيكستان-العلاقات-بين-البلدين-وقمة-منظمة-شنغهاي-1066752532.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تسعى لتعزيز التعاون مع طاجيكستان
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قال وزير الخارجية، أنتوني بلينكين، في برقية تهنئة بمناسبة الذكرى 31 لاستقلال طاجيكستان، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى توسيع التعاون الأمني مع طاجيكستان وتعزيز "الحريات الأساسية".
ونقل سورو مارودالييفا، العامل في الخدمة الصحفية في السلك الدبلوماسي الأمريكي في دوشانبيه عن بلينكن لوكالة "سبوتنيك": "نتطلع إلى توسيع تعاوننا في مجال الأمن وتعزيز الحريات الأساسية التي تشكل أساس مجتمع مستقر ومزدهر، وأنا واثق من أن علاقاتنا الإقليمية في صيغة "إس 5+1" (آسيا الوسطى والولايات المتحدة) سوف تتعزز فقط مع مساهمتنا في جهود مكافحة تغير المناخ العالمي، ومعالجة قضايا حقوق الإنسان وتحديد فرص التجارة والاستثمار".
وأشار بلينكين إلى أن "الولايات المتحدة وطاجيكستان أقامتا شراكة قوية تستند إلى أهداف مشتركة، وعلاقات ثقافية وشعبية لا حصر لها، والتزام بمكافحة التهديدات الإرهابية ليس فقط في طاجيكستان، ولكن في جميع أنحاء المنطقة وحول العالم".
واختتم بلينكن: "على الرغم من حقيقة أن كلا البلدين واجها تحديات خلال العام الماضي بسبب التغيرات العالمية، فإن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة باستقرار وازدهار طاجيكستان
".