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https://sputnikarabic.ae/20220909/الخارجية-الروسية-اجتماع-اللجنة-الحكومية-الدولية-لروسيا-والجزائر-تعقد-قبل-نهاية-سبتمبر---1067524546.html
الخارجية الروسية: اجتماع اللجنة الحكومية الدولية لروسيا والجزائر تعقد قبل نهاية سبتمبر
الخارجية الروسية: اجتماع اللجنة الحكومية الدولية لروسيا والجزائر تعقد قبل نهاية سبتمبر
استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، السفير الجزائري في موسكو، إسماعيل بن عمارة، بناء على طلبه. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T13:55+0000
2022-09-09T13:55+0000
روسيا
العلاقات الثنائية
الجزائر
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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت اليوم الجمعة "خلال المحادثة، تمت مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما في ذلك جدول الاتصالات المقبلة في مختلف المجالات. في الوقت نفسه، تم إيلاء اهتمام خاص للاستعدادات لانعقاد الدورة العاشرة للجنة الروسية الجزائرية الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في الجزائر العاصمة قبل نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري من هذا العام.وكان هناك أيضا تبادل لوجهات النظر بشأن الوضع الحالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك في ضوء القمة المقبلة لجامعة الدول العربية المقرر عقدها في الجزائر في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20220908/سفير-روسيا-لدى-الجزائر-موسكو-لا-تعترض-على-رغبة-الجزائر-في-الانضمام-إلى-مجموعة-بريكس--1067474245.html
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روسيا, العلاقات الثنائية, الجزائر
روسيا, العلاقات الثنائية, الجزائر

الخارجية الروسية: اجتماع اللجنة الحكومية الدولية لروسيا والجزائر تعقد قبل نهاية سبتمبر

13:55 GMT 09.09.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، السفير الجزائري في موسكو، إسماعيل بن عمارة، بناء على طلبه.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت اليوم الجمعة "خلال المحادثة، تمت مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما في ذلك جدول الاتصالات المقبلة في مختلف المجالات. في الوقت نفسه، تم إيلاء اهتمام خاص للاستعدادات لانعقاد الدورة العاشرة للجنة الروسية الجزائرية الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في الجزائر العاصمة قبل نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري من هذا العام.
قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا ورئيس البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
سفير روسيا لدى الجزائر: موسكو لا تعترض على رغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة بريكس
أمس, 10:57 GMT
وكان هناك أيضا تبادل لوجهات النظر بشأن الوضع الحالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك في ضوء القمة المقبلة لجامعة الدول العربية المقرر عقدها في الجزائر في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.
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