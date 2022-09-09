https://sputnikarabic.ae/20220909/الخارجية-الروسية-اجتماع-اللجنة-الحكومية-الدولية-لروسيا-والجزائر-تعقد-قبل-نهاية-سبتمبر---1067524546.html

الخارجية الروسية: اجتماع اللجنة الحكومية الدولية لروسيا والجزائر تعقد قبل نهاية سبتمبر

الخارجية الروسية: اجتماع اللجنة الحكومية الدولية لروسيا والجزائر تعقد قبل نهاية سبتمبر

استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، السفير الجزائري في موسكو، إسماعيل بن عمارة، بناء على طلبه. 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T13:55+0000

2022-09-09T13:55+0000

2022-09-09T13:55+0000

روسيا

العلاقات الثنائية

الجزائر

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت اليوم الجمعة "خلال المحادثة، تمت مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما في ذلك جدول الاتصالات المقبلة في مختلف المجالات. في الوقت نفسه، تم إيلاء اهتمام خاص للاستعدادات لانعقاد الدورة العاشرة للجنة الروسية الجزائرية الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في الجزائر العاصمة قبل نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري من هذا العام.وكان هناك أيضا تبادل لوجهات النظر بشأن الوضع الحالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك في ضوء القمة المقبلة لجامعة الدول العربية المقرر عقدها في الجزائر في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.

https://sputnikarabic.ae/20220908/سفير-روسيا-لدى-الجزائر-موسكو-لا-تعترض-على-رغبة-الجزائر-في-الانضمام-إلى-مجموعة-بريكس--1067474245.html

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