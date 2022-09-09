https://sputnikarabic.ae/20220909/الخارجية-الروسية-لا-توجد-خطط-للقاء-بوتين-وزيلينسكي-في-قمة-مجموعة-العشرين-1067511239.html
الخارجية الروسية: لا توجد خطط للقاء بوتين وزيلينسكي في قمة مجموعة العشرين
الخارجية الروسية: لا توجد خطط للقاء بوتين وزيلينسكي في قمة مجموعة العشرين
الخارجية الروسية: لا توجد خطط للقاء بوتين وزيلينسكي في قمة مجموعة العشرين 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T08:20+0000
2022-09-09T08:20+0000
2022-09-09T08:20+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9fff65c2d396cdaaec8c02aa0f333804.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6211d1069548b07009cae85f99702382.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: لا توجد خطط للقاء بوتين وزيلينسكي في قمة مجموعة العشرين
تابعنا عبر
الخارجية الروسية: لا توجد خطط للقاء بوتين وزيلينسكي في قمة مجموعة العشرين