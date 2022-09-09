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https://sputnikarabic.ae/20220909/الخارجية-الروسية-لا-توجد-خطط-للقاء-بوتين-وزيلينسكي-في-قمة-مجموعة-العشرين-1067511239.html
الخارجية الروسية: لا توجد خطط للقاء بوتين وزيلينسكي في قمة مجموعة العشرين
الخارجية الروسية: لا توجد خطط للقاء بوتين وزيلينسكي في قمة مجموعة العشرين
الخارجية الروسية: لا توجد خطط للقاء بوتين وزيلينسكي في قمة مجموعة العشرين 09.09.2022, سبوتنيك عربي
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الخارجية الروسية: لا توجد خطط للقاء بوتين وزيلينسكي في قمة مجموعة العشرين

08:20 GMT 09.09.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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الخارجية الروسية: لا توجد خطط للقاء بوتين وزيلينسكي في قمة مجموعة العشرين
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