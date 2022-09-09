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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20220909/الخارجية-الروسية-يتم-الإعداد-لبعثة-الأمم-المتحدة-إلى-يلينوفكا-1067511746.html
الخارجية الروسية: يتم الإعداد لبعثة الأمم المتحدة إلى يلينوفكا
الخارجية الروسية: يتم الإعداد لبعثة الأمم المتحدة إلى يلينوفكا
أعلنت الخارجية الروسية أن بعثة الأمم المتحدة إلى يلينوفكا، حيث قتل 50 أسير حرب أوكراني في نهاية يوليو نتيجة قصف القوات الأوكرانية، يجري الإعداد لها. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T08:49+0000
2022-09-09T08:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
بعثة
أخبار أوكرانيا
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وقال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، للصحفيين اليوم الجمعة "لا أستطيع أن أتحدث عن التواريخ، لكننا نناقش هذه القضايا مع الأمم المتحدة. يتم إعداد البعثة. نأمل أن تتم. في الوقت الحالي، تتم مناقشة تفاصيل الرحلة والطرق والتكوين. نحن نعتقد أنه من المهم جدا أن يرى ممثلو الأمم المتحدة بأنفسهم ما حدث هناك".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أن القوات الأوكرانية أغارت على مركز لاحتجاز الأسرى في منطقة يلينوفكا، ما أسفر عن مقتل 40 وإصابة 75 أسير حرب أوكرانيا، وفق حصيلة أولية.والأربعاء الماضي، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، اليوم الأربعاء، أن الجانب الأوكراني كان مصراً على احتجاز أسرى كتائب "آزوف" في مركز الاحتجاز رقم 120 في يلينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، الذي تعرض للقصف بنظام الإطلاق الصاروخي الأمريكي هيمارس.وقال فومين، في إحاطة للملحقين العسكريين الأجانب: "أود أن ألفت انتباهكم إلى تحليل التسلسل الزمني للأحداث. في 20 مايو/أيار 2022، نُقل العسكريون المستسلمون من كتائب "آزوف" القومية المتطرفة (المعترف بها في روسيا كمنظمة إرهابية) إلى مركز الاحتجاز المؤقت في بلدة يلينوفكا. الجانب الأوكراني أصر على مكان الاحتجاز هذا بالذات".
https://sputnikarabic.ae/20220802/-الدفاع-الروسية-إدارتي-زيلينسكي-وبايدن-مسؤولتان-عن-مذبحة-يلينوفكا-وعن-جرائم-حرب-أخرى-في-أوكرانيا-1065902965.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة, بعثة, أخبار أوكرانيا
روسيا, منظمة الأمم المتحدة, بعثة, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: يتم الإعداد لبعثة الأمم المتحدة إلى يلينوفكا

08:49 GMT 09.09.2022
© Photo / Social Media هجوم القوات الأوكرانية على مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في يلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، 29 يوليو 2022
هجوم القوات الأوكرانية على مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في يلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، 29 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© Photo / Social Media
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أعلنت الخارجية الروسية أن بعثة الأمم المتحدة إلى يلينوفكا، حيث قتل 50 أسير حرب أوكراني في نهاية يوليو نتيجة قصف القوات الأوكرانية، يجري الإعداد لها.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، للصحفيين اليوم الجمعة "لا أستطيع أن أتحدث عن التواريخ، لكننا نناقش هذه القضايا مع الأمم المتحدة. يتم إعداد البعثة. نأمل أن تتم. في الوقت الحالي، تتم مناقشة تفاصيل الرحلة والطرق والتكوين. نحن نعتقد أنه من المهم جدا أن يرى ممثلو الأمم المتحدة بأنفسهم ما حدث هناك".
في وقت سابق، قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو في اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن فريق الأمم المتحدة للتحقيق في قصف مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في يلينوفكا سيغادر في الأيام المقبلة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أن القوات الأوكرانية أغارت على مركز لاحتجاز الأسرى في منطقة يلينوفكا، ما أسفر عن مقتل 40 وإصابة 75 أسير حرب أوكرانيا، وفق حصيلة أولية.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إدارتي زيلينسكي وبايدن مسؤولتان عن مذبحة يلينوفكا وعن جرائم حرب أخرى في أوكرانيا
2 أغسطس, 12:40 GMT
والأربعاء الماضي، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، اليوم الأربعاء، أن الجانب الأوكراني كان مصراً على احتجاز أسرى كتائب "آزوف" في مركز الاحتجاز رقم 120 في يلينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، الذي تعرض للقصف بنظام الإطلاق الصاروخي الأمريكي هيمارس.
وقال فومين، في إحاطة للملحقين العسكريين الأجانب: "أود أن ألفت انتباهكم إلى تحليل التسلسل الزمني للأحداث. في 20 مايو/أيار 2022، نُقل العسكريون المستسلمون من كتائب "آزوف" القومية المتطرفة (المعترف بها في روسيا كمنظمة إرهابية) إلى مركز الاحتجاز المؤقت في بلدة يلينوفكا. الجانب الأوكراني أصر على مكان الاحتجاز هذا بالذات".
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