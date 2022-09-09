https://sputnikarabic.ae/20220909/الخارجية-الصينية-إليزابيث-الثانية-كانت-أول-ملكة-بريطانية-تزور-بلادنا-1067525292.html

الخارجية الصينية: إليزابيث الثانية كانت أول ملكة بريطانية تزور بلادنا

الخارجية الصينية: إليزابيث الثانية كانت أول ملكة بريطانية تزور بلادنا

عبرت الصين، اليوم الجمعة، عن أسفها الشديد لوفاة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، التي توفيت مساء ‏أمس عن عمر 96 عاما داخل قصر بالمورال في اسكتلندا.‏ 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T14:24+0000

2022-09-09T14:24+0000

2022-09-09T14:24+0000

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في إفادة صحفية، إنه "طوال فترة حكم الملكة إليزابيث الثانية التي استمرت 7 عقود، كرست نفسها لتعزيز التنمية الوطنية والتبادلات الودية بين المملكة المتحدة وبقية العالم".وأشارت نينغ إلى أن الملكة إليزابيث "كانت أول ملكة بريطانية تزور الصين، واستقبلت العديد من القادة الصينيين خلال زياراتهم إلى المملكة المتحدة، وقدمت مساهمة مهمة في تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين الصيني والبريطاني، وتوسيع التبادلات الودية بين البلدين".وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن بلادها ستواصل العمل مع العائلة المالكة البريطانية والقطاعات المختلفة في المملكة المتحدة لتعزيز علاقاتهما الثنائية.كما لفتت إلى أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بعث برقية تعزية إلى الملك تشارلز الثالث في وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.وكانت الملكة إليزابيث هي أول ملك يزور الصين في التاريخ البريطاني، وكان ذلك في عام 1986، حيث سافرت إلى هناك برفقة زوجها الراحل، الأمير فيليب، للقاء الرئيس الصيني السابق، لي شيانيان، وذلك قبل استكشافهما مناطق بكين وشنغهاي وشيان وقوانغتشو.وجاءت أول زيارة للملكة إليزابيث الثانية إلى الصين، والتي استغرقت 6 أيام في أعقاب أقل من عامين على الإعلان الصيني البريطاني المشترك، عندما وافقت المملكة المتحدة على إنهاء الحكم البريطاني لهونغ كونغ.وأعلن قصر باكنغهام أمس الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة.وأكد قصر باكنغهام، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر 96 عاما، وقال القصر في بيان إن "الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم".وأصبح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ملكا لبريطانيا العظمى وذلك بعد إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية مساء اليوم الخميس عن عمر 96 عاما.وولدت إليزابيث الثانية في 21 أبريل/ نيسان 1926 في لندن في أسرة دوق ودوقة يورك، وهي ممثلة سلالة وندسور.

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