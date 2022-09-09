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https://sputnikarabic.ae/20220909/الخزانة-الأمريكية-مستعدون-لفرض-عقوبات-على-الشركات-التي-تشتري-النفط-الروسي-بسعر-أعلى-من-الحد-1067540038.html
الخزانة الأمريكية مستعدون لفرض عقوبات على الشركات التي تشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد
الخزانة الأمريكية مستعدون لفرض عقوبات على الشركات التي تشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، أنها ستفرض عقوبات على الشركات التي ستشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد بعد تحديد سقف لسعر شراء النفط الروسي. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T22:52+0000
2022-09-09T22:52+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الخزانة في بيان: "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الشركات التي ستشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد بعد تحديد سقف لسعر شراء النفط الروسي".ولفتت وزارة الخزانة الأمريكية إلى إن "واشنطن لن تستأنف مشترياتها من النفط الروسي بعد تحديد سقف لسعر شراء النفط الروسي"وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحظر المفروض على نقل النفط الروسي البحري سيدخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر، وعلى نقل المنتجات البترولية في 5 فبراير 2023.
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روسيا
روسيا

الخزانة الأمريكية مستعدون لفرض عقوبات على الشركات التي تشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد

22:52 GMT 09.09.2022
© AFP 2022 / Eric Piermontالنفط، الغاز، الروسي، شركة "غازبروم"
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© AFP 2022 / Eric Piermont
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، أنها ستفرض عقوبات على الشركات التي ستشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد بعد تحديد سقف لسعر شراء النفط الروسي.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الخزانة في بيان: "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الشركات التي ستشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد بعد تحديد سقف لسعر شراء النفط الروسي".
ولفتت وزارة الخزانة الأمريكية إلى إن "واشنطن لن تستأنف مشترياتها من النفط الروسي بعد تحديد سقف لسعر شراء النفط الروسي"
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحظر المفروض على نقل النفط الروسي البحري سيدخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر، وعلى نقل المنتجات البترولية في 5 فبراير 2023.
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