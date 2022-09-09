https://sputnikarabic.ae/20220909/الدفاع-البيلاروسية-طيارو-الجيش-يعقدون-الدورة-التدريبية-الأولى-1067515219.html
الدفاع البيلاروسية: طيارو الجيش يعقدون الدورة التدريبية الأولى
الدفاع البيلاروسية: طيارو الجيش يعقدون الدورة التدريبية الأولى
أفادت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع البيلاروسية أن طيارين من الجيش ممثلين بطواقم مقاتلات ومروحيات عقدوا اليوم الجمعة أول دورة تدريبية في إطار تدريبات القيادة... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T10:27+0000
2022-09-09T10:27+0000
2022-09-09T10:27+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1063209968_0:0:3205:1802_1920x0_80_0_0_2aad54a7f3c48429081dd7c9feadc888.jpg
وقالت الخدمة الصحفية: "أكمل طيارو الجيش تدريبهم الأول في إطار تمرين للقيادة والأركان. وقام أطقم مقاتلات "ميغ-29" وسو-30إس إم"، بتطهير المجال الجوي فوق منطقة الأعمال القتالية، كما وفرت غطاء جوي". نفذت الطائرات الهجومية ضربات ضد أهداف العدو. قامت أطقم مروحيات "مي-8إم تي في-5" بمهام إنزال القوات التكتيكية المحمولة جواً بالمظلات من ارتفاعات منخفضة وعالية. قامت مروحيات مي-24 بتطهير مواقع الهبوط وقامت بتغطية مروحيات مي-8إم تي في-5. بدأت يوم الخميس في بيلاروسيا مناورات القيادة والأركان للقوات المسلحة للجمهورية، والتي ستستمر حتى 14 سبتمبر/أيلول.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1063209968_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_52693b1ef176ba2c3cfdcb7d8322a292.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم
الدفاع البيلاروسية: طيارو الجيش يعقدون الدورة التدريبية الأولى
تابعنا عبر
أفادت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع البيلاروسية أن طيارين من الجيش ممثلين بطواقم مقاتلات ومروحيات عقدوا اليوم الجمعة أول دورة تدريبية في إطار تدريبات القيادة والأركان التي تجري في بيلاروسيا.
وقالت الخدمة الصحفية: "أكمل طيارو الجيش تدريبهم الأول في إطار تمرين للقيادة والأركان. وقام أطقم مقاتلات "ميغ-29" وسو-30إس إم"، بتطهير المجال الجوي فوق منطقة الأعمال القتالية، كما وفرت غطاء جوي". نفذت الطائرات الهجومية ضربات ضد أهداف العدو. قامت أطقم مروحيات "مي-8إم تي في-5" بمهام إنزال القوات التكتيكية المحمولة جواً بالمظلات من ارتفاعات منخفضة وعالية. قامت مروحيات مي-24 بتطهير مواقع الهبوط وقامت بتغطية مروحيات مي-8إم تي في-5. بدأت يوم الخميس في بيلاروسيا مناورات القيادة والأركان للقوات المسلحة للجمهورية، والتي ستستمر حتى 14 سبتمبر/أيلول.