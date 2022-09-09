https://sputnikarabic.ae/20220909/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يحاول-افتعال-كارثة-في-محطة-زابوروجيه-النووية-1067521036.html
الدفاع الروسية: نظام كييف يحاول افتعال كارثة في محطة زابوروجيه النووية
الدفاع الروسية: نظام كييف يحاول افتعال كارثة في محطة زابوروجيه النووية
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قوات نظام كييف أطلقت 27 قذيفة على مدينة إنرغودار، وردا على ذلك تم قمع مصادر النيران. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T12:36+0000
2022-09-09T12:36+0000
2022-09-09T12:37+0000
روسيا
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وأضاف البيان: "يواصل نظام كييف الاستفزازات من أجل خلق تهديد بكارثة مفتعلة في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".وأردف البيان: "ونتيجة قصف خطوط التغذية الكهربائية، انقطعت الكهرباء عن المدينة".كما أكدت وزارة الدفاع أن "الموظفين يضمنون بانتظام السيطرة على الحالة الفنية لمحطة الطاقة النووية (زابوروجيه)".
https://sputnikarabic.ae/20220908/مسؤول-روسي-لم-تكن-لدى-غروسي-خلال-زيارته-محطة-زابوروجيه-انطباعات-بأن-روسيا-تخفي-شيئا-ما--1067465083.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
الدفاع الروسية: نظام كييف يحاول افتعال كارثة في محطة زابوروجيه النووية
12:36 GMT 09.09.2022 (تم التحديث: 12:37 GMT 09.09.2022) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قوات نظام كييف أطلقت 27 قذيفة على مدينة إنرغودار، وردا على ذلك تم قمع مصادر النيران.
وأضاف البيان: "يواصل نظام كييف الاستفزازات من أجل خلق تهديد بكارثة مفتعلة في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".
"تم تسجيل 6 رشقات مدفعية على مدينة إنرغودار، حيث تم إطلاق 27 قذيفة من بلدة مارغانيتس الواقعة على الضفة المقابلة لحوض كاخوفكا المائي".
وأردف البيان: "ونتيجة قصف خطوط التغذية الكهربائية، انقطعت الكهرباء عن المدينة".
"تم قمع القوة النارية للعدو بنيران المدفعية الروسية".
كما أكدت وزارة الدفاع
أن "الموظفين يضمنون بانتظام السيطرة على الحالة الفنية لمحطة الطاقة النووية (زابوروجيه)".