https://sputnikarabic.ae/20220909/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يحاول-افتعال-كارثة-في-محطة-زابوروجيه-النووية-1067521036.html

الدفاع الروسية: نظام كييف يحاول افتعال كارثة في محطة زابوروجيه النووية

الدفاع الروسية: نظام كييف يحاول افتعال كارثة في محطة زابوروجيه النووية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قوات نظام كييف أطلقت 27 قذيفة على مدينة إنرغودار، وردا على ذلك تم قمع مصادر النيران. 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T12:36+0000

2022-09-09T12:36+0000

2022-09-09T12:37+0000

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وأضاف البيان: "يواصل نظام كييف الاستفزازات من أجل خلق تهديد بكارثة مفتعلة في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".وأردف البيان: "ونتيجة قصف خطوط التغذية الكهربائية، انقطعت الكهرباء عن المدينة".كما أكدت وزارة الدفاع أن "الموظفين يضمنون بانتظام السيطرة على الحالة الفنية لمحطة الطاقة النووية (زابوروجيه)".

https://sputnikarabic.ae/20220908/مسؤول-روسي-لم-تكن-لدى-غروسي-خلال-زيارته-محطة-زابوروجيه-انطباعات-بأن-روسيا-تخفي-شيئا-ما--1067465083.html

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