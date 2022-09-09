https://sputnikarabic.ae/20220909/الرئيس-التنفيذي-لكأس-العالم-قطر-واجهت-انتقادات-جائرة-بسبب-البطولة-1067526444.html
الرئيس التنفيذي لكأس العالم: قطر واجهت انتقادات جائرة بسبب البطولة
الرئيس التنفيذي لكأس العالم: قطر واجهت انتقادات جائرة بسبب البطولة
قال ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة "كأس العالم 2022" لكرة القدم في قطر، إن بلاده واجهت الكثير من الانتقادات الجائرة غير المبنية على حقائق بشأن استضافتها... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T14:35+0000
2022-09-09T14:35+0000
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وأثار قرار إقامة كأس العالم في قطر، وهي أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف البطولة، انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب مزاعم حول العمال المهاجرين الأجانب والقوانين الاجتماعية التقييدية التي تحظر المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.وقال الخاطر في مؤتمر صحفي، وهو الأول الذي يعقده المنظمون منذ شهور، إنه "قبل 70 يوما من انطلاق البطولة، اكتملت البنية التحتية للرياضة والنقل في البلاد، وإن العمل المتبقي جمالي"، وتابع أن المنظمين يعتقدون أن الكثير من الانتقادات كانت غير عادلة، ولا تستند إلى واقع حقيقي. وأضاف أنهم اهتموا بأي انتقادات شعروا بأنها بناءة.وتجاهل منظمو كأس العالم الرد على أسئلة حول كيفية تعامل السلطات الأمنية القطرية مع المشجعين الذين يخالفون القوانين مثل تهريب الكحول إلى داخل الاستادات أو التعامل بعنف.ومن المتوقع أن يحضر البطولة أكثر من مليون مشجع، حيث يتوافد الكثيرون عبر رحلات جوية أو يقودون سياراتهم من دول الخليج المجاورة.وأمضت الدوحة أعواما في تحسين بنيتها التحتية استعدادا لكأس العالم، بما في ذلك بناء سبعة ملاعب جديدة ونظام مترو وطرق سريعة جديدة.وقال الخاطر إن تكلفة كأس العالم في قطر تماثل أو تقل عن البطولات الثلاث الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220907/إعلام-قطر-تسمح-بالمشروبات-الكحولية-في-أماكن-محددة-أثناء-كأس-العالم-1067447613.html
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أخبار قطر اليوم, رياضة
الرئيس التنفيذي لكأس العالم: قطر واجهت انتقادات جائرة بسبب البطولة
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قال ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة "كأس العالم 2022" لكرة القدم في قطر، إن بلاده واجهت الكثير من الانتقادات الجائرة غير المبنية على حقائق بشأن استضافتها للبطولة.
وأثار قرار إقامة كأس العالم في قطر، وهي أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف البطولة، انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب مزاعم حول العمال المهاجرين الأجانب والقوانين الاجتماعية التقييدية التي تحظر المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
وقال الخاطر في مؤتمر صحفي، وهو الأول الذي يعقده المنظمون
منذ شهور، إنه "قبل 70 يوما من انطلاق البطولة، اكتملت البنية التحتية للرياضة والنقل في البلاد، وإن العمل المتبقي جمالي"، وتابع أن المنظمين يعتقدون أن الكثير من الانتقادات كانت غير عادلة، ولا تستند إلى واقع حقيقي. وأضاف أنهم اهتموا بأي انتقادات شعروا بأنها بناءة.
وتجاهل منظمو كأس العالم الرد على أسئلة حول كيفية تعامل السلطات الأمنية القطرية مع المشجعين الذين يخالفون القوانين مثل تهريب الكحول إلى داخل الاستادات أو التعامل بعنف.
كما لم يقدموا تفاصيل حول الدول التي سترسل أفراد شرطة أو جنودا إلى قطر للمساعدة في تأمين البطولة التي تنطلق في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني.
ومن المتوقع أن يحضر البطولة أكثر من مليون مشجع، حيث يتوافد الكثيرون عبر رحلات جوية أو يقودون سياراتهم من دول الخليج المجاورة.
وأمضت الدوحة أعواما في تحسين بنيتها التحتية استعدادا لكأس العالم، بما في ذلك بناء سبعة ملاعب جديدة ونظام مترو وطرق سريعة جديدة.
وقال الخاطر إن تكلفة كأس العالم في قطر تماثل أو تقل عن البطولات الثلاث الأخيرة.