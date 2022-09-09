https://sputnikarabic.ae/20220909/الرئيس-التونسي-يستقبل-رئيسة-الحكومة-ويوجه-بضرورة-التصدي-للاحتكار-وارتفاع-الأسعار-1067501686.html
الرئيس التونسي يستقبل رئيسة الحكومة ويوجه بضرورة التصدي للاحتكار وارتفاع الأسعار
الرئيس التونسي يستقبل رئيسة الحكومة ويوجه بضرورة التصدي للاحتكار وارتفاع الأسعار
أعلنت الرئاسة التونسية عن استقبال الرئيس قيس سعيد رئيسة الحكومة نجلاء بودن مساء أمس الخميس في قصر قرطاج. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T06:53+0000
2022-09-09T06:53+0000
2022-09-09T06:53+0000
أخبار تونس اليوم
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ووفقا لبيان نشرته الرئاسة التونسية عبر حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أن سعيد استقبل رئيسة الحكومة نجلاء بودن، حيث وجهها إلى ضرورة التصدي لظاهرة الاحتكار وارتفاع الأسعار.وقال البيان: "تناول اللقاء الوضع العام في البلاد وخاصة ضرورة التصدي للترفيع في الأسعار وظاهرة الاحتكار التي ما زالت منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، علاوة على ضرورة قيام الإدارات المعنية في هذا المجال بواجباتها كاملة".ولفت إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى "الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية وتوفير أفضل الظروف للتلاميذ والطلبة للتحصيل والعلم في انتظار إصلاح وطني شامل لمنظومة التربية والتعليم"، حسب تعبير البيان.
https://sputnikarabic.ae/20220902/تونس-أزمة-اجتماعية-يحركها-ارتفاع-الأسعار-واستمرار-نقص-المواد-الأساسية-1067208644.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار تونس اليوم
الرئيس التونسي يستقبل رئيسة الحكومة ويوجه بضرورة التصدي للاحتكار وارتفاع الأسعار
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أعلنت الرئاسة التونسية عن استقبال الرئيس قيس سعيد رئيسة الحكومة نجلاء بودن مساء أمس الخميس في قصر قرطاج.
ووفقا لبيان
نشرته الرئاسة التونسية عبر حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أن سعيد استقبل رئيسة الحكومة نجلاء بودن، حيث وجهها إلى ضرورة التصدي لظاهرة الاحتكار وارتفاع الأسعار.
وقال البيان
: "تناول اللقاء الوضع العام في البلاد وخاصة ضرورة التصدي للترفيع في الأسعار وظاهرة الاحتكار التي ما زالت منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، علاوة على ضرورة قيام الإدارات المعنية في هذا المجال بواجباتها كاملة".
ولفت إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى "الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية وتوفير أفضل الظروف
للتلاميذ والطلبة للتحصيل والعلم في انتظار إصلاح وطني شامل لمنظومة التربية والتعليم"، حسب تعبير البيان.