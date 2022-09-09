https://sputnikarabic.ae/20220909/السفير-اللبناني-يوجه-رسالة-إلى-أبناء-الجالية-في-روسيا-عبر-سبوتنيك-1067513508.html
السفير اللبناني يوجه رسالة إلى أبناء الجالية في روسيا عبر "سبوتنيك"
السفير اللبناني يوجه رسالة إلى أبناء الجالية في روسيا عبر "سبوتنيك"
أكد السفير اللبناني لدى روسيا، شوقي بونصار، أنه بحث مع الجانب الروسي استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو وبيروت. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T09:48+0000
2022-09-09T09:48+0000
2022-09-09T09:53+0000
لبنان
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104458/76/1044587609_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_7d9ca6d784b0ad9892c2923a36832e67.jpg
وخلال تصريح لـ"سبوتنيك"، قال سعادة السفير: "هذا موضوع هام لأنني أود عبر وكالتكم الكريمة إيصال المعلومات والتوضيحات لأبناء الجالية اللبنانية الكرام، وأقول لكم بصراحة بأنني أعاني شخصياً من انقطاع الرحلات المباشرة بين موسكو وبيروت. وكما تعرفون كانت الرحلة تستغرق 3 ساعات و30 دقيقة فقط مباشرة عبر شركة الطيران الروسية أيروفلوت التي تتمتع بخدمات ممتازة وتعتبر من أفضل شركات الطيران في العالم خاصة من الناحية الأمنية. لكن مع الأسف كما نعلم مع فرض العقوبات الغربية توقف الخط المباشر بين موسكو وبيروت علماً ان شركة الطيران اللبنانية "ميديل إيست" لم يسبق لها أن نظمت رحلات إلى موسكو. وبالتالي أبناء الجالية اللبنانية هنا يعتمدون حصراً على شركة "أيروفلوت" والرحلات المباشرة إلى بيروت".وتابع: "وبالطبع أرسلت تقريرا مفصلا إلى الحكومة اللبنانية في هذا الإطار، وهذا الموضوع قيد البحث بين الجانبين وعلى أمل أن نتوصل لحلول قريبة دون تحديد وقت معين بهذا الخصوص. علماً أن الطلاب اللبنانيين يعانون من صعوبة الوصول، ومن الأحوال الاقتصادية في لبنان، وصعوبة تحويل الأقساط المالية الجامعية ، وكما تعرفون من القيود الغربية المفروضة على روسيا التي تمنع التحويلات بالعملات الأجنبية إليها، الله يكون في عون جميع الطلبة والجالية".
https://sputnikarabic.ae/20220909/السفير-اللبناني-ننتظر-القمح-والوقود-من-روسيا-1067512856.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104458/76/1044587609_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e897224e7885c63d3e3e49c57f2bcdf8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, روسيا
السفير اللبناني يوجه رسالة إلى أبناء الجالية في روسيا عبر "سبوتنيك"
09:48 GMT 09.09.2022 (تم التحديث: 09:53 GMT 09.09.2022) تابعنا عبر
أكد السفير اللبناني لدى روسيا، شوقي بونصار، أنه بحث مع الجانب الروسي استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو وبيروت.
وخلال تصريح لـ"سبوتنيك
"، قال سعادة السفير: "هذا موضوع هام لأنني أود عبر وكالتكم الكريمة إيصال المعلومات والتوضيحات لأبناء الجالية اللبنانية الكرام، وأقول لكم بصراحة بأنني أعاني شخصياً من انقطاع الرحلات المباشرة بين موسكو وبيروت. وكما تعرفون كانت الرحلة تستغرق 3 ساعات و30 دقيقة فقط مباشرة عبر شركة الطيران الروسية أيروفلوت التي تتمتع بخدمات ممتازة وتعتبر من أفضل شركات الطيران في العالم خاصة من الناحية الأمنية. لكن مع الأسف كما نعلم مع فرض العقوبات الغربية توقف الخط المباشر بين موسكو وبيروت علماً ان شركة الطيران اللبنانية "ميديل إيست" لم يسبق لها أن نظمت رحلات إلى موسكو. وبالتالي أبناء الجالية اللبنانية هنا يعتمدون حصراً على شركة "أيروفلوت" والرحلات المباشرة إلى بيروت".
وأضاف بونصار: "وشعوراً مني بضرورة إيجاد حلول ملحة لهذا الموضوع، التقيت الأسبوع الماضي مع حضرة نائب وزير النقل الروسي، السيد زفيريف، وبحثنا معه بالتفصيل هذا الموضوع، وقد طلب نقل استعداد روسيا إلى الجانب اللبناني لمعاودة الرحلات المباشرة بين موسكو وبيروت، ولكن طبعاً ضمن بعض المتطلبات والشروط لكي لا تؤثر العقوبات الغربية لا على الشركة الروسية ولا على لبنان".
وتابع: "وبالطبع أرسلت تقريرا مفصلا إلى الحكومة اللبنانية في هذا الإطار، وهذا الموضوع قيد البحث بين الجانبين وعلى أمل أن نتوصل لحلول قريبة دون تحديد وقت معين بهذا الخصوص. علماً أن الطلاب اللبنانيين يعانون من صعوبة الوصول، ومن الأحوال الاقتصادية في لبنان، وصعوبة تحويل الأقساط المالية الجامعية ، وكما تعرفون من القيود الغربية المفروضة على روسيا التي تمنع التحويلات بالعملات الأجنبية إليها، الله يكون في عون جميع الطلبة والجالية".
وإجابة على سؤال بشأن الاختلاف في المواقف بين وزارة الخارجية والحكومة اللبنانية بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال سعادة السفير: "لبنان بلد متنوع وديموقراطي ومتعدد الآراء. لكن في الواقع هذا الموضوع تم تجاوزه لأنني أوضحت للأصدقاء الروس حقيقة الموقف اللبناني الذي لم يصدر عن الحكومة اللبنانية في حينه. هنا نقطة هامة لا بد من الإشارة إليها وهي أنه بالفعل صدر بيان عن وزارة الخارجية اللبنانية، وتواصلت مع معالي الوزير عبد الله بوحبيب، ودولة الرئيس ميقاتي وشرحوا لي حقيقة الموقف اللبناني، وأنا نقلت توضيحات للجانب الروسي وأعتقد بأن المسألة تمت تجاوزها ولبنان حريص جداً للحفاظ على أفضل العلاقات مع روسيا الاتحادية، ويقدر عالياً صداقة روسيا ودعمها للقضايا العربية المحقة".