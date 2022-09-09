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https://sputnikarabic.ae/20220909/السويسري-مارسيل-كولر-مديرا-فنيا-للنادي-الأهلي-المصري--1067531179.html
السويسري مارسيل كولر مديرا فنيا للنادي الأهلي المصري
السويسري مارسيل كولر مديرا فنيا للنادي الأهلي المصري
قالت إدارة النادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، إنها تعاقدت مع السويسري، مارسيل كولر، ‏مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم.‏ 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T16:12+0000
2022-09-09T16:17+0000
رياضة
نادي الأهلي
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وأشارت إدارة "الأهلي" في بيان رسمي إلى أن مدة التعاقد مع كولر هي عامين، وسيصطحب معه 3 مساعدين، هم مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.وتابع البيان: "الأهلي المصري في بيانه أن مارسيل كولر سيصل للعاصمة المصرية القاهرة، غدا السبت لبدء مهامه".ولفت النادي الأهلي المصري إلى أن التعاقد مع مارسيل كولر تم بعد مرحلة تفاوض معه جرت في سويسرا، والتي أجراها أمين الصندوق في النادي، خالد مرتجى أمين، ومدير التعاقدات، أمير توفيق.ويبلغ مارسل كولر من العمر 61 عاما، وقاد التدريب في عدة نواد عالمية، منها غراسهوبرز وبازل السويسري والنتخب النمساوي وبوخوم الألماني.وكان المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، بيتسو موسيماني، غادر منصبه في شهر يونيو/ حزيران.
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رياضة, نادي الأهلي
رياضة, نادي الأهلي

السويسري مارسيل كولر مديرا فنيا للنادي الأهلي المصري

16:12 GMT 09.09.2022 (تم التحديث: 16:17 GMT 09.09.2022)
© AFP 2022 / -فريق النادي الأهلي المصري
فريق النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
فريق النادي الأهلي المصري
© AFP 2022 / -
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قالت إدارة النادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، إنها تعاقدت مع السويسري، مارسيل كولر، ‏مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم.‏
وأشارت إدارة "الأهلي" في بيان رسمي إلى أن مدة التعاقد مع كولر هي عامين، وسيصطحب معه 3 مساعدين، هم مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.
وتابع البيان: "الأهلي المصري في بيانه أن مارسيل كولر سيصل للعاصمة المصرية القاهرة، غدا السبت لبدء مهامه".
ولفت النادي الأهلي المصري إلى أن التعاقد مع مارسيل كولر تم بعد مرحلة تفاوض معه جرت في سويسرا، والتي أجراها أمين الصندوق في النادي، خالد مرتجى أمين، ومدير التعاقدات، أمير توفيق.
ويبلغ مارسل كولر من العمر 61 عاما، وقاد التدريب في عدة نواد عالمية، منها غراسهوبرز وبازل السويسري والنتخب النمساوي وبوخوم الألماني.
وكان المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، بيتسو موسيماني، غادر منصبه في شهر يونيو/ حزيران.
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