https://sputnikarabic.ae/20220909/السويسري-مارسيل-كولر-مديرا-فنيا-للنادي-الأهلي-المصري--1067531179.html
السويسري مارسيل كولر مديرا فنيا للنادي الأهلي المصري
السويسري مارسيل كولر مديرا فنيا للنادي الأهلي المصري
قالت إدارة النادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، إنها تعاقدت مع السويسري، مارسيل كولر، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T16:12+0000
2022-09-09T16:12+0000
2022-09-09T16:17+0000
رياضة
نادي الأهلي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/1049600574_0:0:1782:1003_1920x0_80_0_0_958b559d6742b9dffe51f2d36ad6f6f7.jpg
وأشارت إدارة "الأهلي" في بيان رسمي إلى أن مدة التعاقد مع كولر هي عامين، وسيصطحب معه 3 مساعدين، هم مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.وتابع البيان: "الأهلي المصري في بيانه أن مارسيل كولر سيصل للعاصمة المصرية القاهرة، غدا السبت لبدء مهامه".ولفت النادي الأهلي المصري إلى أن التعاقد مع مارسيل كولر تم بعد مرحلة تفاوض معه جرت في سويسرا، والتي أجراها أمين الصندوق في النادي، خالد مرتجى أمين، ومدير التعاقدات، أمير توفيق.ويبلغ مارسل كولر من العمر 61 عاما، وقاد التدريب في عدة نواد عالمية، منها غراسهوبرز وبازل السويسري والنتخب النمساوي وبوخوم الألماني.وكان المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، بيتسو موسيماني، غادر منصبه في شهر يونيو/ حزيران.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/1049600574_0:0:1708:1281_1920x0_80_0_0_6d30965b077af2de8bf7b34a54e65a89.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي الأهلي
السويسري مارسيل كولر مديرا فنيا للنادي الأهلي المصري
16:12 GMT 09.09.2022 (تم التحديث: 16:17 GMT 09.09.2022) تابعنا عبر
قالت إدارة النادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، إنها تعاقدت مع السويسري، مارسيل كولر، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم.
وأشارت إدارة "الأهلي" في بيان رسمي إلى أن مدة التعاقد مع كولر هي عامين، وسيصطحب معه 3 مساعدين، هم مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.
وتابع البيان: "الأهلي المصري في بيانه أن مارسيل كولر سيصل للعاصمة المصرية القاهرة، غدا السبت لبدء مهامه".
ولفت النادي الأهلي المصري إلى أن التعاقد مع مارسيل كولر تم بعد مرحلة تفاوض معه جرت في سويسرا، والتي أجراها أمين الصندوق في النادي، خالد مرتجى أمين، ومدير التعاقدات، أمير توفيق.
ويبلغ مارسل كولر من العمر 61 عاما، وقاد التدريب في عدة نواد عالمية، منها غراسهوبرز وبازل السويسري والنتخب النمساوي وبوخوم الألماني.
وكان المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، بيتسو موسيماني
، غادر منصبه في شهر يونيو/ حزيران.