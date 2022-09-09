https://sputnikarabic.ae/20220909/السيسي-لولا-دعم-3-دول-بالبترول-والمال-لما-استطاعت-مصر-أن-تستمر-1067529221.html
السيسي: لولا دعم 3 دول بالبترول والمال لما استطاعت مصر أن تستمر
السيسي: لولا دعم 3 دول بالبترول والمال لما استطاعت مصر أن تستمر
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه لولا دعم دول الخليج بالمشتقات البترولية والأموال السائلة لما استطاعت مصر أن تستمر. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T15:25+0000
2022-09-09T15:25+0000
2022-09-09T15:25+0000
العالم العربي
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أبرز الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، دور دول مجلس التعاون الخليجي في دعم مصر اقتصاديا على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه لولا دعم هذه الدول ما كانت مصر لتستطيع الاستمرار.وقال السيسي خلال حضوره تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس والموقف التنفيذي لتطوير القطاع الجنوبي للقناة، الخميس:وتابع "ما أقوله هو أنه لولا الأرقام التي ضختها دول الخليج مثل السعودية والإمارات والكويت... وأنا أخبركم أن السفن والمشتقات والغاز والبوتغاز تحولت من البحر المتوسط إلى الموانئ المصرية".وأشار الرئيس المصري إلى أن المشتقات كانت تأتي إلى الموانئ المصرية لمدة 18 شهرا دون مقابل، ولفت إلى أن دول الخليج كانت تدفع "أكثر من 1200 أو 1300 مليون دولار" شهريا كي يتوفر البترول والغاز في مصر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار مصر الآن
العالم العربي, أخبار مصر الآن
السيسي: لولا دعم 3 دول بالبترول والمال لما استطاعت مصر أن تستمر
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قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه لولا دعم دول الخليج بالمشتقات البترولية والأموال السائلة لما استطاعت مصر أن تستمر.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أبرز الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، دور دول مجلس التعاون الخليجي في دعم مصر اقتصاديا على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه لولا دعم هذه الدول ما كانت مصر لتستطيع الاستمرار.
وقال السيسي خلال حضوره تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس والموقف التنفيذي لتطوير القطاع الجنوبي للقناة، الخميس:
"قدم الأشقاء في الخليج دعما للمشتقات البترولية والأموال السائلة ولولا هذا الدعم لما استطاعت هذه الدولة أن تستمر. عندما أقول ذلك، أعترف بفضل الناس، فهل يغضبك ذلك؟ لو كانوا تركوك لما وجدت وقودا في محطات الوقود. ألم تكن هناك طوابير؟".
وتابع "ما أقوله هو أنه لولا الأرقام التي ضختها دول الخليج مثل السعودية والإمارات والكويت... وأنا أخبركم أن السفن والمشتقات والغاز والبوتغاز تحولت من البحر المتوسط إلى الموانئ المصرية".
وأشار الرئيس المصري إلى أن المشتقات كانت تأتي إلى الموانئ المصرية لمدة 18 شهرا دون مقابل، ولفت إلى أن دول الخليج كانت تدفع "أكثر من 1200 أو 1300 مليون دولار" شهريا كي يتوفر البترول والغاز في مصر.