https://sputnikarabic.ae/20220909/العثور-على-5-قتلى-في-منزل-بشمال-شرق-ولاية-ماريلاند-الأمريكية-1067534170.html
العثور على 5 قتلى في منزل بشمال شرق ولاية ماريلاند الأمريكية
العثور على 5 قتلى في منزل بشمال شرق ولاية ماريلاند الأمريكية
عثرت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، على خمسة أشخاص قتلوا رميا بالرصاص في منزل بشمال شرق ولاية ماريلاند. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T17:39+0000
2022-09-09T17:39+0000
2022-09-09T17:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك بعد تلقي الشرطة بلاغا بإطلاق نار في منزل بطريق مسدود، على بعد أميال قليلة من خط ولاية ديلاوير، على ما نقلت قناة " إيه بي سي نيوز" الأمريكية.وقال المتحدث باسم مكتب شريف مقاطعة سيسيل الملازم مايكل هولمز في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنه تم العثور على خمسة أشخاص قتلى داخل المنزل.ووقع إطلاق النار في حي سكني تتخلله مناطق غابات على بعد 60 ميلا (97 كم) شمال شرق بالتيمور.وبشكل متكرر، تشهد الولايات المتحدة، حوادث عنف وإطلاق نار تسفر عن عشرات القتلى الأبرياء، بما في ذلك نتيجة حمل المواطنين للأسلحة دون ضوابط.شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو/أيار، أكثر من 200 حادث إطلاق نار جماعي أسفرت جميعها عن مقتل أكثر من 250 شخصا.
https://sputnikarabic.ae/20220603/تقرير-مقتل-أكثر-من-250-أمريكا-في-232-واقعة-إطلاق-نار-منذ-بداية-2022-1063026079.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
العثور على 5 قتلى في منزل بشمال شرق ولاية ماريلاند الأمريكية
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عثرت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، على خمسة أشخاص قتلوا رميا بالرصاص في منزل بشمال شرق ولاية ماريلاند.
جاء ذلك بعد تلقي الشرطة بلاغا بإطلاق نار في منزل بطريق مسدود، على بعد أميال قليلة من خط ولاية ديلاوير، على ما نقلت قناة
" إيه بي سي نيوز" الأمريكية.
وقال المتحدث باسم مكتب شريف مقاطعة سيسيل الملازم مايكل هولمز في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنه تم العثور على خمسة أشخاص قتلى داخل المنزل.
ووقع إطلاق النار في حي سكني تتخلله مناطق غابات على بعد 60 ميلا (97 كم) شمال شرق بالتيمور.
وبشكل متكرر، تشهد الولايات المتحدة، حوادث عنف وإطلاق نار
تسفر عن عشرات القتلى الأبرياء، بما في ذلك نتيجة حمل المواطنين للأسلحة دون ضوابط.
شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو/أيار، أكثر من 200 حادث إطلاق نار جماعي أسفرت جميعها عن مقتل أكثر من 250 شخصا.