عربي
https://sputnikarabic.ae/20220909/العراق-غموض-يلف-سيناريوهات-تطور-الأزمة-بعد-رفض-المحكمة-العليا-حل-البرلمان-1067519911.html
العراق.. غموض يلف سيناريوهات تطور الأزمة بعد رفض المحكمة العليا حل البرلمان
العراق.. غموض يلف سيناريوهات تطور الأزمة بعد رفض المحكمة العليا حل البرلمان
تناقش الحلقة السيناريوهات المحتملة لتطور الأزمة السياسية في العراق، بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا رفض دعوى حل البرلمان، بسبب عدم امتلاكها السلطة... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T12:11+0000
2022-09-09T12:11+0000
راديو
بانوراما
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1067519364_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_53accc389dac11e6bf0a47c81e5c8705.png
العراق.. غموض يلف سيناريوهات تطور الأزمة بعد رفض المحكمة العليا حل البرلمان
العراق.. غموض يلف سيناريوهات تطور الأزمة بعد رفض المحكمة العليا حل البرلمان
ويعد حل البرلمان المطلب الرئيسي لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي هدد بالمزيد من الخطوات التصعيدية، في الوقت الذي يرى خصومه في الإطار التنسيقي أن الأولوية هي لتشكيل حكومة.وحسب الدستور العراقي، يُحل البرلمان بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين: الأول بناء على طلب ثلث أعضائه، والآخر طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.لكن المختص في الشأن العراقي، حيدر سلمان، اعتبر أن الأزمة المقبلة في العراق ستكون أشد ضراوة من سابقها، لإصرار أطراف الأزمة كل على موقفه.وأوضح سلمان، في حوار عبر "بانوراما"، أن التيار الصدري سيواصل الضغط على الإطار التنسيقي للرضوخ لمطالبه، لإدراك التيار حقيقة عدم تمكنه من العودة إلى البرلمان، متابعًا أن التيار الصدري ارتكب خطأ سياسيًا استراتيجيًا، تمثل في رفضه منذ بداية الأزمة الدخول في حوار مع خصومه السياسيين.التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1067519364_268:0:1201:700_1920x0_80_0_0_9faa105f667c7f17389159d9f4c76398.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, بانوراما, аудио
راديو, بانوراما, аудио

العراق.. غموض يلف سيناريوهات تطور الأزمة بعد رفض المحكمة العليا حل البرلمان

12:11 GMT 09.09.2022
العراق.. غموض يلف سيناريوهات تطور الأزمة بعد رفض المحكمة العليا حل البرلمان
تابعنا عبرTelegram
فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
كل المواضيع
تناقش الحلقة السيناريوهات المحتملة لتطور الأزمة السياسية في العراق، بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا رفض دعوى حل البرلمان، بسبب عدم امتلاكها السلطة الدستورية لذلك.
ويعد حل البرلمان المطلب الرئيسي لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي هدد بالمزيد من الخطوات التصعيدية، في الوقت الذي يرى خصومه في الإطار التنسيقي أن الأولوية هي لتشكيل حكومة.
وحسب الدستور العراقي، يُحل البرلمان بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين: الأول بناء على طلب ثلث أعضائه، والآخر طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
لكن المختص في الشأن العراقي، حيدر سلمان، اعتبر أن الأزمة المقبلة في العراق ستكون أشد ضراوة من سابقها، لإصرار أطراف الأزمة كل على موقفه.
وأوضح سلمان، في حوار عبر "بانوراما"، أن التيار الصدري سيواصل الضغط على الإطار التنسيقي للرضوخ لمطالبه، لإدراك التيار حقيقة عدم تمكنه من العودة إلى البرلمان، متابعًا أن التيار الصدري ارتكب خطأ سياسيًا استراتيجيًا، تمثل في رفضه منذ بداية الأزمة الدخول في حوار مع خصومه السياسيين.
التفاصيل في الملف الصوتي...
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала