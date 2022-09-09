https://sputnikarabic.ae/20220909/العراق-غموض-يلف-سيناريوهات-تطور-الأزمة-بعد-رفض-المحكمة-العليا-حل-البرلمان-1067519911.html
العراق.. غموض يلف سيناريوهات تطور الأزمة بعد رفض المحكمة العليا حل البرلمان
العراق.. غموض يلف سيناريوهات تطور الأزمة بعد رفض المحكمة العليا حل البرلمان
تناقش الحلقة السيناريوهات المحتملة لتطور الأزمة السياسية في العراق، بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا رفض دعوى حل البرلمان، بسبب عدم امتلاكها السلطة... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T12:11+0000
2022-09-09T12:11+0000
2022-09-09T12:11+0000
راديو
بانوراما
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العراق.. غموض يلف سيناريوهات تطور الأزمة بعد رفض المحكمة العليا حل البرلمان
العراق.. غموض يلف سيناريوهات تطور الأزمة بعد رفض المحكمة العليا حل البرلمان
ويعد حل البرلمان المطلب الرئيسي لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي هدد بالمزيد من الخطوات التصعيدية، في الوقت الذي يرى خصومه في الإطار التنسيقي أن الأولوية هي لتشكيل حكومة.وحسب الدستور العراقي، يُحل البرلمان بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين: الأول بناء على طلب ثلث أعضائه، والآخر طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.لكن المختص في الشأن العراقي، حيدر سلمان، اعتبر أن الأزمة المقبلة في العراق ستكون أشد ضراوة من سابقها، لإصرار أطراف الأزمة كل على موقفه.وأوضح سلمان، في حوار عبر "بانوراما"، أن التيار الصدري سيواصل الضغط على الإطار التنسيقي للرضوخ لمطالبه، لإدراك التيار حقيقة عدم تمكنه من العودة إلى البرلمان، متابعًا أن التيار الصدري ارتكب خطأ سياسيًا استراتيجيًا، تمثل في رفضه منذ بداية الأزمة الدخول في حوار مع خصومه السياسيين.التفاصيل في الملف الصوتي...
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
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راديو, بانوراما, аудио
العراق.. غموض يلف سيناريوهات تطور الأزمة بعد رفض المحكمة العليا حل البرلمان
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تناقش الحلقة السيناريوهات المحتملة لتطور الأزمة السياسية في العراق، بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا رفض دعوى حل البرلمان، بسبب عدم امتلاكها السلطة الدستورية لذلك.
ويعد حل البرلمان المطلب الرئيسي لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي هدد بالمزيد من الخطوات التصعيدية، في الوقت الذي يرى خصومه في الإطار التنسيقي أن الأولوية هي لتشكيل حكومة.
وحسب الدستور العراقي، يُحل البرلمان بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين: الأول بناء على طلب ثلث أعضائه، والآخر طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
لكن المختص في الشأن العراقي، حيدر سلمان، اعتبر أن الأزمة المقبلة في العراق ستكون أشد ضراوة من سابقها، لإصرار أطراف الأزمة كل على موقفه.
وأوضح سلمان، في حوار عبر "بانوراما"، أن التيار الصدري سيواصل الضغط على الإطار التنسيقي للرضوخ لمطالبه، لإدراك التيار حقيقة عدم تمكنه من العودة إلى البرلمان، متابعًا أن التيار الصدري ارتكب خطأ سياسيًا استراتيجيًا، تمثل في رفضه منذ بداية الأزمة الدخول في حوار مع خصومه السياسيين.
التفاصيل في الملف الصوتي...