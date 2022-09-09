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https://sputnikarabic.ae/20220909/القوات-الأوكرانية-تقصف-العديد-من-مستوطنات-منطقة-دونيتسك-1067540151.html
القوات الأوكرانية تقصف العديد من مستوطنات منطقة دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف العديد من مستوطنات منطقة دونيتسك
قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار إن القوات الأوكرانية قصفت ثلاث مستوطنات في منطقة دونيتسك، وأطلقت ما... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T23:53+0000
2022-09-09T23:53+0000
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان على تليغرام: "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة في أوكرانيا، الجمعة في اتجاهات مدينة نتايلوف بمقاطعة كويبيشيفسكي، ومدينة نوفومايليفكا بمقاطعة دوكوتشييفسك، ومدينة ديليفكا".يشار إلى أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بمدافع هاوتزر M-777 بعيدة المدى 155 مم، واستخدمتها كييف بالفعل ضد مدن دونباس، بما في ذلك دونيتسك، مما أسفر عن مقتل مدنيين.ووفقا لبعثة جمهورية دونيتسك الشعبية إلى تواصل القوات الأوكرانية قصف مدينة دونيتسك بشكل منتظم.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تقصف العديد من مستوطنات منطقة دونيتسك

23:53 GMT 09.09.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصوريستعد جنود المجموعة القتالية العسكرية "О" لإطلاق صاروخ متعدد نظام "أوراغان" لضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
يستعد جنود المجموعة القتالية العسكرية О لإطلاق صاروخ متعدد نظام أوراغان لضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار إن القوات الأوكرانية قصفت ثلاث مستوطنات في منطقة دونيتسك، وأطلقت ما مجموعه إحدى عشرة قذيفة مدفعية من عيار 155 و152 ملم.
دونيتسك - سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان على تليغرام: "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة في أوكرانيا، الجمعة في اتجاهات مدينة نتايلوف بمقاطعة كويبيشيفسكي، ومدينة نوفومايليفكا بمقاطعة دوكوتشييفسك، ومدينة ديليفكا".
يشار إلى أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بمدافع هاوتزر M-777 بعيدة المدى 155 مم، واستخدمتها كييف بالفعل ضد مدن دونباس، بما في ذلك دونيتسك، مما أسفر عن مقتل مدنيين.
ووفقا لبعثة جمهورية دونيتسك الشعبية إلى تواصل القوات الأوكرانية قصف مدينة دونيتسك بشكل منتظم.
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