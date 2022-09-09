https://sputnikarabic.ae/20220909/المغرب-بصدد-إطلاق-مشروع-زراعي-بتكلفة-213-مليون-دولار-في-الصحراء-الغربية-1067532196.html
المغرب بصدد إطلاق مشروع زراعي بتكلفة 213 مليون دولار في الصحراء الغربية
المغرب بصدد إطلاق مشروع زراعي بتكلفة 213 مليون دولار في الصحراء الغربية
يخطط المغرب لإطلاق مشروع زراعي بقيمة 213 مليون دولار في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها والتي يتم ري الأراضي المزروعة فيها بمحطة لتحلية المياه تعمل بطاقة... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T16:41+0000
2022-09-09T16:41+0000
2022-09-09T16:41+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
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وقالت صحيفة "الاقتصادية" إن وزارة الفلاحة المغربية أطلقت، اليوم الجمعة، مناقصة يسعى المشروع بمقتضاها إلى تحويل 52 كيلومترا مربعا من الأراضي غير المستخدمة قرب مدينة الداخلة إلى مزارع للفاكهة والخضراوات والأعلاف.ومن المنتظر أن تمول الحكومة المغربية المشروع بنسبة 77%، وهو ما يأتي في إطار خطة تطوير بقيمة سبعة مليارات دولار أطلقها المغرب في 2015 لتطوير البنية التحتية في منطقة الصحراء الغربية، حيث تضمن تلك الخطة تشييد ميناء في الداخلة بتكلفة مليار دولار.يذكر أن وزارة الخارجية المغربية كانت قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أن جمهورية تشاد، أبلغت السلطات المغربية بأنها تعتزم فتح قنصلية عامة لها قريبا في مدينة الداخلة في الصحراء الغربية.يشار إلى أن المغرب يعتبر الصحراء الغربية جزءا من أراضيه بينما تسعى جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، لاستقلال المنطقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
المغرب بصدد إطلاق مشروع زراعي بتكلفة 213 مليون دولار في الصحراء الغربية
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يخطط المغرب لإطلاق مشروع زراعي بقيمة 213 مليون دولار في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها والتي يتم ري الأراضي المزروعة فيها بمحطة لتحلية المياه تعمل بطاقة الرياح، حيث تعمل حاليا الحكومة المغربية على جذب المستشمرين للمشروع.
وقالت صحيفة
"الاقتصادية" إن وزارة الفلاحة المغربية أطلقت، اليوم الجمعة، مناقصة يسعى المشروع بمقتضاها إلى تحويل 52 كيلومترا مربعا من الأراضي غير المستخدمة قرب مدينة الداخلة إلى مزارع للفاكهة والخضراوات والأعلاف.
ومن المنتظر أن تمول الحكومة المغربية المشروع بنسبة 77%، وهو ما يأتي في إطار خطة تطوير بقيمة سبعة مليارات دولار أطلقها المغرب في 2015 لتطوير البنية التحتية في منطقة الصحراء الغربية، حيث تضمن تلك الخطة تشييد ميناء في الداخلة بتكلفة مليار دولار.
يذكر أن وزارة الخارجية المغربية كانت قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أن جمهورية تشاد، أبلغت السلطات المغربية بأنها تعتزم فتح قنصلية عامة
لها قريبا في مدينة الداخلة في الصحراء الغربية.
يشار إلى أن المغرب يعتبر الصحراء الغربية جزءا من أراضيه بينما تسعى جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، لاستقلال المنطقة.