https://sputnikarabic.ae/20220909/الهلال-السعودي-يقتنص-كأس-سوبر-لوسيل-من-الزمالك-المصري-صور-وفيديو-1067539434.html
"الهلال" السعودي يقتنص كأس سوبر لوسيل من "الزمالك" المصري... صور وفيديو
"الهلال" السعودي يقتنص كأس سوبر لوسيل من "الزمالك" المصري... صور وفيديو
تمكن نادي "الهلال" السعودي من اقتناص كأس سوبر لوسيل، بعد فوزه على منافسه المصري "الزمالك"، وذلك في اللقاء الكروي الذي جمع بينهما مساء اليوم الجمعة، في... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T21:37+0000
2022-09-09T21:37+0000
2022-09-09T21:37+0000
أخبار نادي الهلال السعودي
أخبار الزمالك اليوم
رياضة
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وفاز "الهلال" على "الزمالك" بركلات الترجيح (4-1)، وذلك بعد أن تعادل الفريقان في الوقت الأصلي إيجابيا (1-1).وتعد مباراة اليوم هي مواجهة الفريقين الأولى، منذ مباراة كأس السوبر المصري السعودي، التي أقيمت في عام 2018، وفاز بها "الزمالك" على صاحب الأرض "الهلال" بهدفين مقابل هدف.يشار إلى أن الفائز في مباراة الليلة سيحصل على مليون و500 ألف دولار، فيما يحصل الوصيف على مليون دولار.وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن شركة الخطوط الجوية القطرية أعلنت عن وجود تذاكر مخفضة لجماهير الكرة المصرية لتشجيع فريق الزمالك خلال مباراته مع الهلال السعودي في كأس "سوبر لوسيل".وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية أن "سعر التذكرة للشخص البالغ ذهاباً من القاهرة إلى الدوحة أيام 6 أو 7 أو 8 سبتمبر) وعودة من الدوحة إلى القاهرة بتاريخ 10 سبتمبر تبلغ نحو 3612 جنيها مصرياً فقط أي نحو 188 دولاراً أمريكياً".يشار إلى أن سعر التذكرة المعتادة يتراوح بين 9680 إلى نحو 11800 جنيها مصرياً، ذهاباً وعودة، وهو ما يعادل 502 إلى 613 دولارا أمريكيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار نادي الهلال السعودي, أخبار الزمالك اليوم, رياضة
أخبار نادي الهلال السعودي, أخبار الزمالك اليوم, رياضة
"الهلال" السعودي يقتنص كأس سوبر لوسيل من "الزمالك" المصري... صور وفيديو
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تمكن نادي "الهلال" السعودي من اقتناص كأس سوبر لوسيل، بعد فوزه على منافسه المصري "الزمالك"، وذلك في اللقاء الكروي الذي جمع بينهما مساء اليوم الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة.
وفاز "الهلال" على "الزمالك" بركلات الترجيح (4-1)، وذلك بعد أن تعادل الفريقان في الوقت الأصلي إيجابيا (1-1).
وتعد مباراة اليوم هي مواجهة الفريقين الأولى، منذ مباراة كأس السوبر المصري السعودي، التي أقيمت في عام 2018، وفاز بها "الزمالك" على صاحب الأرض "الهلال" بهدفين مقابل هدف.
يشار إلى أن الفائز في مباراة الليلة سيحصل على مليون و500 ألف دولار، فيما يحصل الوصيف على مليون دولار.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن شركة الخطوط الجوية القطرية أعلنت عن وجود تذاكر مخفضة لجماهير الكرة المصرية لتشجيع فريق الزمالك خلال مباراته مع الهلال السعودي في كأس "سوبر لوسيل".
وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية أن "سعر التذكرة
للشخص البالغ ذهاباً من القاهرة إلى الدوحة أيام 6 أو 7 أو 8 سبتمبر) وعودة من الدوحة إلى القاهرة بتاريخ 10 سبتمبر تبلغ نحو 3612 جنيها مصرياً فقط أي نحو 188 دولاراً أمريكياً".
يشار إلى أن سعر التذكرة المعتادة يتراوح بين 9680 إلى نحو 11800 جنيها مصرياً، ذهاباً وعودة
، وهو ما يعادل 502 إلى 613 دولارا أمريكيا.