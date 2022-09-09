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https://sputnikarabic.ae/20220909/الوسيط-الأمريكي-يعلن-تحقيق-تقدم-جيد-جدا-في-محادثات-النزاع-البحري-بين-إسرائيل-ولبنان-1067524245.html
الوسيط الأمريكي يعلن تحقيق "تقدم جيد جدا" في محادثات النزاع البحري بين إسرائيل ولبنان
الوسيط الأمريكي يعلن تحقيق "تقدم جيد جدا" في محادثات النزاع البحري بين إسرائيل ولبنان
قال الوسيط الأمريكي في محادثات حل النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان، آموس هوكشتاين، اليوم الجمعة، إن المفاوضات حققت "تقدما جيدا جدا". 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T13:48+0000
2022-09-09T13:48+0000
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وقال بعد لقائه بالرئيس ميشال عون ونائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب والمدير العام للأمن العام عباس إبراهيم: "أعتقد أننا نحرز تقدما جيدا جدا"، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريبا.ويخوض البلدان مفاوضات بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية المشتركة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تحديد ما يخص كل جانب من موارد النفط والغاز ويمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف.وأوضح مسؤول لبناني أن المقترح سيسمح للبنان بالتنقيب في منطقة قانا بالكامل، وهي منطقة يمكن أن تحتوي على مواد هيدروكربونية وتتجاوز الخط 23.والخط 23 هو الخط البحري الذي حدده لبنان في البداية خلال المفاوضات ليمثل حدوده، قبل أن يزيد مطالبه إلى خط أبعد جنوبا. وستمثل حقوق الاستكشاف جنوب الخط 23 تنازلا من إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20220908/الوسيط-الأمريكي-يصل-إسرائيل-لبحث-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1067478106.html
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

الوسيط الأمريكي يعلن تحقيق "تقدم جيد جدا" في محادثات النزاع البحري بين إسرائيل ولبنان

13:48 GMT 09.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين
 المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قال الوسيط الأمريكي في محادثات حل النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان، آموس هوكشتاين، اليوم الجمعة، إن المفاوضات حققت "تقدما جيدا جدا".
وقال بعد لقائه بالرئيس ميشال عون ونائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب والمدير العام للأمن العام عباس إبراهيم: "أعتقد أننا نحرز تقدما جيدا جدا"، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريبا.
ويخوض البلدان مفاوضات بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية المشتركة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تحديد ما يخص كل جانب من موارد النفط والغاز ويمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف.
المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين والسفيرة الأمريكية دوروثي شيا في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
الوسيط الأمريكي يصل إسرائيل لبحث ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
أمس, 12:02 GMT

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ"رويترز"، إن الحكومة ستقدم مقترحا إسرائيليا جديدا "يتضمن حلا يسمح للبنانيين بتطوير احتياطيات الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على الحقوق التجارية لإسرائيل".

وأوضح مسؤول لبناني أن المقترح سيسمح للبنان بالتنقيب في منطقة قانا بالكامل، وهي منطقة يمكن أن تحتوي على مواد هيدروكربونية وتتجاوز الخط 23.
والخط 23 هو الخط البحري الذي حدده لبنان في البداية خلال المفاوضات ليمثل حدوده، قبل أن يزيد مطالبه إلى خط أبعد جنوبا. وستمثل حقوق الاستكشاف جنوب الخط 23 تنازلا من إسرائيل.
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