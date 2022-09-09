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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20220909/الولايات-المتحدة-تراقب-ألا-يتسرب-السلاح-الذي-تورده-لأوكرانيا-لجهات-ثالثة-1067500153.html
الولايات المتحدة تراقب ألا يتسرب السلاح الذي تورده لأوكرانيا لجهات ثالثة
الولايات المتحدة تراقب ألا يتسرب السلاح الذي تورده لأوكرانيا لجهات ثالثة
أعلن نائب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلس، أن الولايات المتحدة تراقب ألا يتسرب السلاح الذي تورده لأوكرانيا لجهات ثالثة. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T05:00+0000
2022-09-09T05:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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الأمم المتحدة– سبوتنيك. وقال ميلس خلال جلسة مجلس الأمن: "نحن نراقب أن يكون الدعم لأوكرانيا مسؤولاً وألا يؤدي لعواقب غير متوقعة. نحن نتعامل مع منع التسرب أو التوزيع غير القانوني للأسلحة على محمل الجد".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، فقد بلغت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية وحدها لأوكرانيا منذ تولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة حتى الآن نحو 15.2 مليار دولار.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة المهام الموكلة إليها.
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الولايات المتحدة تراقب ألا يتسرب السلاح الذي تورده لأوكرانيا لجهات ثالثة

05:00 GMT 09.09.2022
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عواقب قصف قوات الجيش الأوكراني قرية فرونزي في جمهورية لوغانسك الشعبية، 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن نائب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلس، أن الولايات المتحدة تراقب ألا يتسرب السلاح الذي تورده لأوكرانيا لجهات ثالثة.
الأمم المتحدة– سبوتنيك. وقال ميلس خلال جلسة مجلس الأمن: "نحن نراقب أن يكون الدعم لأوكرانيا مسؤولاً وألا يؤدي لعواقب غير متوقعة. نحن نتعامل مع منع التسرب أو التوزيع غير القانوني للأسلحة على محمل الجد".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.
ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، فقد بلغت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية وحدها لأوكرانيا منذ تولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة حتى الآن نحو 15.2 مليار دولار.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة المهام الموكلة إليها.
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