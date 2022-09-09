https://sputnikarabic.ae/20220909/انهيار-جسر-بالمسؤولين-لحظة-افتتاحه-في-مشهد-مثير-للسخرية-1067514727.html
انهيار جسر بالمسؤولين لحظة افتتاحه في مشهد مثير للسخرية
انهيار جسر بالمسؤولين لحظة افتتاحه في مشهد مثير للسخرية
انهار جسر معلق، في أثناء افتتاحه، في بلدة مونت نغوفولا بمنطقة سايا زامبا في العاصمة الكونغولية كينشاسا، في مشهد غريب أثار سخرية واسعة. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T10:16+0000
2022-09-09T10:16+0000
2022-09-09T10:16+0000
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وكان إيكوي غاستون رئيس منطقة سايا بصدد افتتاح الجسر، الذي تبرعت بتمويله السيدة باديلا من مؤسسة خيرية، لمساعدة الأهالي على التنقل، قبل أن ينهار بشكل كامل حين وقف المسؤولون عليه في أثناء مراسم الاحتفال.وحاول الحضور مساعدة المسؤولين ومنع سقوطهم، كما تدخلت القوات الموجودة لتأمينهم وإبعادهم عن موقع انهيار الجسر.وذكرت وسائل إعلام محلية أن انهيار الجسر يعود إلى أن كمية الرمل المستخدمة كانت أكثر من كمية الإسمنت.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
انهيار جسر بالمسؤولين لحظة افتتاحه في مشهد مثير للسخرية
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انهار جسر معلق، في أثناء افتتاحه، في بلدة مونت نغوفولا بمنطقة سايا زامبا في العاصمة الكونغولية كينشاسا، في مشهد غريب أثار سخرية واسعة.
وكان إيكوي غاستون رئيس منطقة سايا بصدد افتتاح الجسر، الذي تبرعت بتمويله السيدة باديلا من مؤسسة خيرية، لمساعدة الأهالي على التنقل، قبل أن ينهار بشكل كامل حين وقف المسؤولون عليه في أثناء مراسم الاحتفال.
وحاول الحضور مساعدة المسؤولين ومنع سقوطهم، كما تدخلت القوات الموجودة لتأمينهم وإبعادهم عن موقع انهيار الجسر.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن انهيار الجسر يعود إلى أن كمية الرمل المستخدمة كانت أكثر من كمية الإسمنت.