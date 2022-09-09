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https://sputnikarabic.ae/20220909/بايدن-يؤكد-حضوره-جنازة-الملكة-إليزابيث-الثانية-1067534657.html
بايدن يؤكد حضوره جنازة الملكة إليزابيث الثانية
بايدن يؤكد حضوره جنازة الملكة إليزابيث الثانية
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه سيحضر جنازة الملكة إليزابيث ‏الثانية، لكنه لا يعرف التفاصيل بعد، حسبما أفاد تجمع الصحفيين ووسائل الإعلام في البيت الأبيض،... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T18:12+0000
2022-09-09T18:12+0000
بريطانيا
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن للصحفيين عندما سُئل عما إذا كان سيحضر جنازة ملكة بريطانيا الراحلة: "نعم، لا أعرف ما هي التفاصيل حتى الآن، لكنني سأذهب".ولم يتم تأكيد موعد الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية بعد، لكن من المتوقع أن تقام في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.والتقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الملكة إليزابيث الثانية، بصفة شخصية، خلال زيارته الخارجية الأولى بعد توليه منصبه، وهو الرئيس الأمريكي الـ13 الذي تلتقيه الملكة الراحلة طوال حياتها.وكان الملك تشارلز الثالث أعلن في أول خطاب رسمي له للشعب البريطاني ودول الكومنولث، بعد خلافته لوالدته الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية، أنه سيسير على خطاها، وأنه نجله الأمير وليام أصبح رسميا أميرا على ويلز.وأعلن قصر باكنغهام أمس الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة.وأكد قصر باكنغهام، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر 96 عاما، وقال القصر في بيان إن "الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم".وأصبح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ملكا لبريطانيا العظمى وذلك بعد إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية مساء اليوم الخميس عن عمر 96 عاما.وولدت إليزابيث الثانية في 21 أبريل/ نيسان 1926 في لندن في أسرة دوق ودوقة يورك، وهي ممثلة سلالة وندسور.
https://sputnikarabic.ae/20220908/زعماء-وقادة-العالم-ينعون-ملكة-بريطانيا-إليزابيث-الثانية-1067493636.html
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بريطانيا, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بريطانيا, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بايدن يؤكد حضوره جنازة الملكة إليزابيث الثانية

18:12 GMT 09.09.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه سيحضر جنازة الملكة إليزابيث ‏الثانية، لكنه لا يعرف التفاصيل بعد، حسبما أفاد تجمع الصحفيين ووسائل الإعلام في البيت الأبيض، اليوم الجمعة.‏
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن للصحفيين عندما سُئل عما إذا كان سيحضر جنازة ملكة بريطانيا الراحلة: "نعم، لا أعرف ما هي التفاصيل حتى الآن، لكنني سأذهب".
ولم يتم تأكيد موعد الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية بعد، لكن من المتوقع أن تقام في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.
والتقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الملكة إليزابيث الثانية، بصفة شخصية، خلال زيارته الخارجية الأولى بعد توليه منصبه، وهو الرئيس الأمريكي الـ13 الذي تلتقيه الملكة الراحلة طوال حياتها.
وكان الملك تشارلز الثالث أعلن في أول خطاب رسمي له للشعب البريطاني ودول الكومنولث، بعد خلافته لوالدته الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية، أنه سيسير على خطاها، وأنه نجله الأمير وليام أصبح رسميا أميرا على ويلز.
الملكة إليزابيث - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
"تتمتع بكرامة لا مثيل لها"... زعماء وقادة العالم ينعون ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية
أمس, 18:31 GMT
وأعلن قصر باكنغهام أمس الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة.
وأكد قصر باكنغهام، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر 96 عاما، وقال القصر في بيان إن "الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم".
وأصبح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ملكا لبريطانيا العظمى وذلك بعد إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية مساء اليوم الخميس عن عمر 96 عاما.
وولدت إليزابيث الثانية في 21 أبريل/ نيسان 1926 في لندن في أسرة دوق ودوقة يورك، وهي ممثلة سلالة وندسور.
8 حقائق مثيرة قد لا تعرفها عن الملكة إليزابيث في يوبيلها البلاتيني - سبوتنيك عربي
8 حقائق مثيرة قد لا تعرفها عن الملكة إليزابيث في يوبيلها البلاتيني
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6 فبراير, 18:41 GMT
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