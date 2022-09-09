https://sputnikarabic.ae/20220909/بلينكن-لن-نترك-حلفاءنا-في-أوروبا-للمعاناة-من-البرد-دون-وقود-1067522021.html

بلينكن: لن نترك حلفاءنا في أوروبا "للمعاناة من البرد" دون وقود

بلينكن: لن نترك حلفاءنا في أوروبا "للمعاناة من البرد" دون وقود

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تترك حلفاءها الأوروبيين للمعاناة من البرد، وستكافح بكل قوتها لتلبية احتياجات... 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T13:10+0000

2022-09-09T13:10+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكن، تعليقا على الوضع فيما يتعلق بانقطاع إمدادات الطاقة للدول الأوروبية على خلفية الأزمة المستمرة حول أوكرانيا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للناتو في بروكسل: "بالطبع لن نترك أصدقاءنا للمعاناة من البرد". وأضاف بلينكن: "في حين أن تكلفة مقاومة عدوان الكرملين باهظة، فإن تكلفة التقاعس عن العمل ستكون أعلى".وتسجل أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات مرتفعة منذ بداية 2022، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية ومواصلة تنفيذ روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، منذ أواخر فبراير/شباط، حيث فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا شملت قطاعي النفط والغاز، الأمر الذي شكل ضغوطاً على السوق العالمية التي تعاني فعلياً، من شح الإمدادات.

https://sputnikarabic.ae/20220908/أمريكا-ناقشنا-مع-الحلفاء-المزيد-من-التنسيق-لتوفير-إمدادات-الطاقة-إلى-أوروبا-1067496326.html

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