https://sputnikarabic.ae/20220909/بوتين-روسيا-مستعدة-لتوريد-أسمدة-البوتاسيوم-إلى-الدول-النامية-بدون-مقابل--1067524821.html
بوتين: روسيا مستعدة لتوريد أسمدة البوتاسيوم إلى الدول النامية بدون مقابل
بوتين: روسيا مستعدة لتوريد أسمدة البوتاسيوم إلى الدول النامية بدون مقابل
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا مستعدة لتوريد أسمدة البوتاسيوم إلى الدول النامية بدون مقابل. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T14:04+0000
2022-09-09T14:04+0000
2022-09-09T14:04+0000
روسيا
تصدير
حبوب
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موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين خلال جلسة مجلس الأمن الروسي: "الشركات المنتجة لدينا- الحديث هنا يدور حول أسمدة البوتاسيوم في المقام الأول- مستعدة لتوريدها إلى الدول النامية التي تحتاج هذه الأسمدة، بدون مقابل"، مضيفا أن كمية كبيرة من الأسمدة الروسية تراكمت في بعض موانئ الدول الأوروبية بسبب العقوبات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, تصدير, حبوب
بوتين: روسيا مستعدة لتوريد أسمدة البوتاسيوم إلى الدول النامية بدون مقابل
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا مستعدة لتوريد أسمدة البوتاسيوم إلى الدول النامية بدون مقابل.
موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين خلال جلسة مجلس الأمن الروسي: "الشركات المنتجة لدينا- الحديث هنا يدور حول أسمدة البوتاسيوم في المقام الأول- مستعدة لتوريدها إلى الدول النامية التي تحتاج هذه الأسمدة، بدون مقابل"، مضيفا أن كمية كبيرة من الأسمدة الروسية تراكمت في بعض موانئ الدول الأوروبية بسبب العقوبات.
وصرح بوتين، أن دول الاتحاد الأوروبي فقط هي من يستطيع شراء الأسمدة الروسية، مشيرا إلى أن توريد الأسمدة إلى أسواق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية عبر الموانئ الأوروبية محظور حتى الآن، مما يعد تمييزا، قائلا: "نعلم أن المفوضية الأوروبية رفعت الحظر عن توريد الأسمدة الروسية، ورفعت العقوبات، ونحن بالتأكيد نرحب بمثل هذه القرارات. لكن في 10 آب/أغسطس، أصدرت المفوضية الأوروبية توضيحًا بشأن هذه المسألة. اتضح أن دول الاتحاد الأوروبي فقط هي التي تستطيع شراء الأسمدة الروسية، وتوريد الأسمدة الروسية والبيلاروسية عبر موانئ الدول الأوروبية إلى الدول النامية، إلى أسواق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا يزال محظورا".
وأضاف بوتين: "هذا تمييز ضد شركائنا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية".