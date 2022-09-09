https://sputnikarabic.ae/20220909/بوتين-مستعدون-لتوريد-50-مليون-طن-من-الحبوب-إلى-الدول-الفقيرة-1067524389.html

بوتين: مستعدون لتوريد 50 مليون طن من الحبوب إلى الدول الفقيرة

بوتين: مستعدون لتوريد 50 مليون طن من الحبوب إلى الدول الفقيرة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع عملياتي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، إن المنتدى الاقتصادي الشرقي عقد على مستوى عالٍ، وحقق نتائج جيدة،... 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T13:53+0000

2022-09-09T13:53+0000

2022-09-09T13:53+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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وقال بوتين خلال الاجتماع: "عقد (المنتدى الاقتصادي) على مستوى عال وبنتائج طيبة، وأصبح تقليدا، وأثيرت العديد من القضايا المهمة، وتم توقيع العديد من العقود والصفقات، وجرت محادثات مفيدة".وشكر الرئيس بوتين كل من شارك في الإعداد لهذا الحدث.وصرح بوتين بأنه كلف نائب رئيس الوزراء أندريه بيلوسوف ووزارة الخارجية الروسية بالتفاوض مع الأمم المتحدة بشأن توجيه الشحنات من روسيا إلى الدول المحتاجة.وأعلن بوتين أن روسيا تعتزم توريد 30 مليون طن من الحبوب إلى الدول المحتاجة بنهاية العام وتخطط لزيادة هذه الإمدادات.ووفقا للرئيس بوتين، من مايو/أيار إلى أغسطس/آب من هذا العام، قدمت روسيا الاتحادية 6.6 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية ، منها 6.3 مليون طن تم إرسالها إلى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.وكشف الرئيس بوتين أن 3% فقط من إجمالي الإمدادات بموجب اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية تم تسليمها إلى الدول المحتاجة.وأوضح بوتين: "من بين 87 سفينة محملة بالحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية، بقيت 32 سفينة في تركيا، وأعتقد أن هذا أمر طبيعي تمامًا، لأن تركيا، الدولة التي تنظم هذه العملية برمتها، ولها الحق بالتأكيد في القيام بذلك، وتم إرسال ثلاثة إلى جنوب أفريقيا، وثلاثة إلى إسرائيل، وسبعة لمصر، و 30 للاتحاد الأوروبي، واثنان فقط لأفقر البلدان في إطار برامج الغذاء للأمم المتحدة، وهم اليمن وجيبوتي، بواقع 60 ألف طن بما يشكل 3% فقط".

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روسيا, فلاديمير بوتين