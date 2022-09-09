https://sputnikarabic.ae/20220909/بوتين-3-فقط-من-الحبوب-الأوكرانية-يذهب-إلى-أفقر-البلدان-1067523323.html

بوتين: 3% فقط من الحبوب الأوكرانية يذهب إلى أفقر البلدان

بوتين: 3% فقط من الحبوب الأوكرانية يذهب إلى أفقر البلدان

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، الجمعة ، أن الاتحاد الأوروبي يميز ضد إفريقيا وآسيا وأمريكا... 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T13:33+0000

2022-09-09T13:33+0000

2022-09-09T13:33+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

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ولفت الانتباه إلى أن المفوضية الأوروبية رفعت الحظر عن توريد الأسمدة الروسية، ورفعت العقوبات، وترحب موسكو بالطبع بمثل هذه القرارات.وقال: "ولكن في 10 أغسطس/أب، أصدرت المفوضية الأوروبية توضيحا لهذه القضية - اتضح أن دول الاتحاد الأوروبي فقط هي التي يمكنها شراء أسمدتنا، وإمداد البلدان النامية بأسمدتنا، والأسمدة البيلاروسية، عبر موانئ الدول الأوروبية. أما بالنسبة لأسواق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية - لا يزال الإمداد محظورا. هذا يمثل تمييزًا ضد شركائنا. وأعتقد أن التمييز ضد دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية أمر غير مقبول".ونوه إلى أن بعض الشركاء الأجانب يشككون في الاتفاقات الخاصة بصفقة الغذاء فيما يتعلق بتصدير الحبوب من أوكرانيا لافتا الانتباه إلى أن جميع الحبوب تقريبًا من الموانئ الأوكرانية لم يتم إرسالها إلى الدول المحتاجة، ولكن إلى دول الاتحاد الأوروبي.وأكد بوتين أن 3٪ فقط من الحبوب الأوكرانية ذهب إلى أفقر البلدان، وأنه ينبغي زيادة هذا الحجم.وأصدر بوتين تعليمات لوزارة الخارجية الروسية، "بأخذ ذلك في الحسبان في الاتصالات مع الشركاء، بما في ذلك الشركاء في الأمم المتحدة".وأضاف الرئيس الروسي "بالطبع، لا يمكننا التأثير في هذه العملية، حيث يذهب الغذاء، ولكن بشكل عام ما زلنا نعتبر أنه من الصواب زيادة الشحنات إلى الدول الأكثر فقرا".

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سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين, روسيا