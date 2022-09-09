https://sputnikarabic.ae/20220909/بيتكوين-ترتفع-بأكثر-من-10-مسجلة-أعلى-زيادة-منذ-يوليو-1067536878.html

بيتكوين ترتفع بأكثر من 10% مسجلة أعلى زيادة منذ يوليو

بيتكوين ترتفع بأكثر من 10% مسجلة أعلى زيادة منذ يوليو

ارتفعت عملة بيتكوين بأكبر قدر منذ يوليو/ تموز، متجاوزة أضيق نطاق تداول في عامين تقريبا، حيث أدى انخفاض الدولار إلى تجديد الطلب على الأصول الخطرة في جميع أنحاء... 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T19:25+0000

2022-09-09T19:25+0000

2022-09-09T19:25+0000

اقتصاد

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تقدمت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة تصل إلى 10.1% لتصل إلى 21341 دولارا مساء اليوم، وكانت الزيادة هي الأكبر منذ 19 يوليو، بحسب وكالة "بلومبيرغ".تفوقت بيتكوين على معظم العملات المشفرة الأخرى مثل "إثيريوم" و"كاردانو". لكن لا تزال كل من بيتكوين و"إثيريوم" منخفضة بنسبة 50% هذا العام.انخفض مؤشر "بلومبيرغ" للدولار بنسبة 0.9% اليوم الجمعة بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له على الإطلاق هذا الأسبوع. زادت قوة كل عملة من مجموعة العشر مقابل الدولار، مع ارتفاع كل من الدولار الأسترالي والكرونة النرويجية الحساسة للمخاطر.ظلت بيتكوين عالقة في أضيق نطاق تداول منذ ما يقرب من عامين خلال سبتمبر/ أيلول، ما يعكس جزئيا عدم اليقين بشأن المدى الذي ستذهب إليه البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة في مواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي.

https://sputnikarabic.ae/20220907/خسائر-قوية-في-سوق-العملات-المشفرة-1067428851.html

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