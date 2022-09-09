https://sputnikarabic.ae/20220909/تأجيل-مباريات-الجولة-السابعة-من-الدوري-الإنجليزي-حدادا-على-الملكة-1067520265.html
تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي حدادا على الملكة
تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي حدادا على الملكة
قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، تأجيل مباريات الجولة السابعة من المسابقة حتى إشعار آخر، حدادا على الملكة إليزابيث الثانية. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T12:21+0000
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ونقل موقع "يلا كورة" عن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بيانًا عبر موقعها أعلنت فيه تأجيل مباريات الجولة كاملة، دون الكشف عن موعد إقامتها، وأوضحت "احتراما لروح الملكة، سيتم تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي".وكان من المقرر إقامة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي على مدار أيام السبت والأحد والاثنين المقبلة، ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة بعد 6 جولات.وأعلن قصر باكنغهام أمس الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة.وأكد قصر باكنغهام، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز الـ 97 عاما، وقال القصر في بيان إن "الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم".وأُكدت وفاة الملكة وفق البروتوكول المتبع في القصر الملكي، حيث تعلق وثيقة رسمية على السور الخارجي للقصر، من قبل حراس مرتدين الزي الحداد الأسود.
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سبوتنيك عربي
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أخبار العالم الآن, مجتمع, رياضة
أخبار العالم الآن, مجتمع, رياضة
تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي حدادا على الملكة
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قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، تأجيل مباريات الجولة السابعة من المسابقة حتى إشعار آخر، حدادا على الملكة إليزابيث الثانية.
ونقل موقع
"يلا كورة" عن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بيانًا عبر موقعها أعلنت فيه تأجيل مباريات الجولة كاملة، دون الكشف عن موعد إقامتها، وأوضحت "احتراما لروح الملكة، سيتم تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي".
وتابع البيان: "سيتم خلال فترة الحداد الكشف عن مواعيد إقامة مباريات الجولة"، فيما أعرب ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للرابطة، عن إشادته بالملكة إليزابيث، قائلا: "لقد كانت مصدر إلهام وتركت وراءها إرثا مذهلا".
وكان من المقرر إقامة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي على مدار أيام السبت والأحد والاثنين المقبلة، ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة بعد 6 جولات.
وأعلن قصر باكنغهام
أمس الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة.
وأكد قصر باكنغهام، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز الـ 97 عاما، وقال القصر في بيان إن "الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم".
وأُكدت وفاة الملكة وفق البروتوكول المتبع في القصر الملكي، حيث تعلق وثيقة رسمية على السور الخارجي للقصر، من قبل حراس مرتدين الزي الحداد الأسود.