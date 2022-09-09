https://sputnikarabic.ae/20220909/تشارلز-يصل-إلى-قصر-باكنغهام-للمرة-الأولى-كملك-وخطابه-الأول-الليلة-1067526687.html

تشارلز يصل إلى قصر باكنغهام للمرة الأولى كملك وخطابه الأول الليلة

تشارلز يصل إلى قصر باكنغهام للمرة الأولى كملك وخطابه الأول الليلة

وصل الملك الجديد لبريطانيا، تشارلز الثالث، إلى قصر باكنغهام في لندن للمرة الأولى كملك، وسيلتقي بعد الظهر برئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس التي عينتها والدته في... 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T14:35+0000

2022-09-09T14:35+0000

2022-09-09T14:35+0000

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من المقرر أن يتم بث خطاب تشارلز المسجل، والذي سيكون أول خطاب له للأمة كملك، هذا المساء.وقالت إذاعة " إن بي سي نيوز": "سافر الملك تشارلز الثالث من قلعة بالمورال في اسكتلندا إلى قصر باكنغهام في لندن اليوم الجمعة، في أول وصول له كملك إلى المركز الإداري للملكية. وحيا الحشود المبتهجة المتجمعة خارج القصر فيما غنى البعض "حفظ الله الملك".وأضافت: "في أول يوم كامل له في مهامه، سيخاطب الأمة وهي تنعي وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية. كما سيلتقي برئيسة وزراء المملكة المتحدة الجديدة، ليز تراس، بعد تعيينها في وقت سابق من هذا الأسبوع".وتوقفت أجزاء من الحياة اليومية في المملكة المتحدة تكريما للملكة المتوفاة حيث تم تأجيل المباريات الرياضية وإلغاء إضرابات العمال وتأجيل بنك إنجلترا اجتماعا رئيسيا بشأن أسعار الفائدة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن قصر باكنغهام، أنه سيتم إعلان تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا، بشكل رسمي، صباح السبت.يشار إلى أنه رسميا أصبح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز(73 عاما)، ملكا لبريطانيا العظمى وذلك بعد إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية مساء الخميس عن عمر ناهز 96 عاما ولكن ينتظر فقط الإعلان الرسمي غدا السبت.وحسب شبكة "سكاي نيوز"، فإن الأمير تشارلز هو وريث العرش المباشر وذلك بغض النظر عن شعبية أي فرد آخر في العائلة.وأعلن قصر باكنغهام فترة الحداد 10 أيام بعد وفاة الملكة، حيث تنتهي بمراسم جنازتها في اليوم العاشر، ويسمح للعامة بالنظر إلى جثمان الملكة لمدة 4 أيام قبل الدفن.وخلال فترة النظر إلى الجثمان، يجري الملك الجديد تشارلز جولة في بريطانيا لمدة 4 أيام، يزور خلالها اسكتلندا وشمال أيرلندا وويلز لتحية المواطنين، ويسير في معظم الجولة سيرا على الأقدام.كما سيحصل الأمير تشارلز على لقب "الملك تشارلز الثالث".

https://sputnikarabic.ae/20220909/قصر-باكنغهام-إعلان-تشارلز-الثالث-ملكا-رسميا-على-بريطانيا-صباح-السبت-1067520082.html

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أخبار الأمير تشارلز, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن