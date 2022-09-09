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https://sputnikarabic.ae/20220909/تقرير-السعودية-تقترب-من-الاستحواذ-على-حصة-في-امتياز-ستاربكس-1067535778.html
تقرير: السعودية تقترب من الاستحواذ على حصة في امتياز "ستاربكس"
تقرير: السعودية تقترب من الاستحواذ على حصة في امتياز "ستاربكس"
يقترب صندوق الثروة السيادي السعودي من شراء حصة أقلية في امتياز مجموعة المقاهي العالمية "ستاربكس كورب" المملوك لمجموعة "الشايع" الكويتية. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T18:46+0000
2022-09-09T18:46+0000
اقتصاد
أخبار السعودية اليوم
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وقالت مصادر مطلعة على العطاءات لوكالة "بلومبيرغ"، إن صندوق الاستثمارات العامة الذي يدير أصولا قيمتها 620 مليار دولار يقود مجموعة من المستثمرين الذين يتنافسون للحصول على حصة في الشركة ويمكن أن يتوصلوا إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة.وقال أحد المصادر للوكالة إن شركات الأسهم الخاصة قد تستثمر في ديون الشركة إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة.أشارت شركة "الشايع"، التي تعمل مع مصرف "جيه بي مورغان"، إلى أنها قدّرت الشركة بمبلغ 15 مليار دولار، لكن المشترين المحتملين توقعوا عطاءات تقترب من 11 مليار دولار.لم يتم اتخاذ قرارات نهائية، ولا يزال من الممكن أن تطول المفاوضات لفترة أطول أو تنهار. وامتنع ممثلو صندوق الاستثمارات العامة و"الشايع" عن التعليق.يستثمر صندوق الاستثمارات العامة في شركات عبر مجموعة واسعة من الصناعات كجزء من دور رئيسي لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.في مايو/ أيار، أنشأ الصندوق شركة "القهوة السعودية" وقال إنه سيستثمر أكثر من 300 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لرفع إنتاج المملكة السنوي من البن إلى 2500 طن من 300 طن.ستوفر أعمال "ستاربكس" لصندوق الاستثمارات العامة إمكانية الوصول الفوري إلى نحو 1700 منفذ في 14 سوقا تغطي بعض أكبر الاقتصادات الناشئة، من المملكة العربية السعودية إلى تركيا.
https://sputnikarabic.ae/20220816/السعودية-تستثمر-7-مليارات-دولار-في-شركات-أمريكية-1066493192.html
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اقتصاد, أخبار السعودية اليوم
اقتصاد, أخبار السعودية اليوم

تقرير: السعودية تقترب من الاستحواذ على حصة في امتياز "ستاربكس"

18:46 GMT 09.09.2022
© YouTube.comستاربكس
ستاربكس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© YouTube.com
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يقترب صندوق الثروة السيادي السعودي من شراء حصة أقلية في امتياز مجموعة المقاهي العالمية "ستاربكس كورب" المملوك لمجموعة "الشايع" الكويتية.
وقالت مصادر مطلعة على العطاءات لوكالة "بلومبيرغ"، إن صندوق الاستثمارات العامة الذي يدير أصولا قيمتها 620 مليار دولار يقود مجموعة من المستثمرين الذين يتنافسون للحصول على حصة في الشركة ويمكن أن يتوصلوا إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة.
وقال أحد المصادر للوكالة إن شركات الأسهم الخاصة قد تستثمر في ديون الشركة إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة.
أشارت شركة "الشايع"، التي تعمل مع مصرف "جيه بي مورغان"، إلى أنها قدّرت الشركة بمبلغ 15 مليار دولار، لكن المشترين المحتملين توقعوا عطاءات تقترب من 11 مليار دولار.
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لم يتم اتخاذ قرارات نهائية، ولا يزال من الممكن أن تطول المفاوضات لفترة أطول أو تنهار. وامتنع ممثلو صندوق الاستثمارات العامة و"الشايع" عن التعليق.
يستثمر صندوق الاستثمارات العامة في شركات عبر مجموعة واسعة من الصناعات كجزء من دور رئيسي لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
في مايو/ أيار، أنشأ الصندوق شركة "القهوة السعودية" وقال إنه سيستثمر أكثر من 300 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لرفع إنتاج المملكة السنوي من البن إلى 2500 طن من 300 طن.
ستوفر أعمال "ستاربكس" لصندوق الاستثمارات العامة إمكانية الوصول الفوري إلى نحو 1700 منفذ في 14 سوقا تغطي بعض أكبر الاقتصادات الناشئة، من المملكة العربية السعودية إلى تركيا.
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