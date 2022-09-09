https://sputnikarabic.ae/20220909/جورجيا-والناتو-يختتمان-النسخة-السادسة-من-تدريبات-نوبل-بارتنر-المشتركة-1067524707.html

جورجيا والناتو يختتمان النسخة السادسة من تدريبات نوبل بارتنر المشتركة

جورجيا والناتو يختتمان النسخة السادسة من تدريبات نوبل بارتنر المشتركة

اختتمت جورجيا، اليوم الجمعة، تدريباتها المشتركة نوبل بارتنر، مع الناتو، والتي عقدت في نسختها السادسة 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T13:57+0000

2022-09-09T13:57+0000

2022-09-09T13:57+0000

جورجيا

الناتو

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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لكلمة له في الحفل الختامي للتدريبات، أعلن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، اليوم الجمعة نهاية النسخة السادسة من تدريبات نوبل بارتنر التي تهدف إلى تحسين العمل المشترك مع الناتو.وقال غاريباشفيلي: "نحن فخورون حقًا باستضافة هذه التدريبات في جورجيا للمرة السادسة... إنها خطوة أخرى متسقة نحو تعميق تعاوننا الدولي".يشار إلى أن تدريبات نوبل بارتنر، هي تدريبات متعددة الجنسيات، شارك فيها أكثر من 2400 جندي من دول الناتو، بالإضافة إلى اليابان ومولدوفا وأذربيجان، وبعض الدول الطامحة لنيل عضوية الناتو، مثل السويد والبوسنة والهرسك ولواء مشترك من ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا.

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