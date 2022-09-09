https://sputnikarabic.ae/20220909/جورجيا-والناتو-يختتمان-النسخة-السادسة-من-تدريبات-نوبل-بارتنر-المشتركة-1067524707.html
جورجيا والناتو يختتمان النسخة السادسة من تدريبات نوبل بارتنر المشتركة
جورجيا والناتو يختتمان النسخة السادسة من تدريبات نوبل بارتنر المشتركة
اختتمت جورجيا، اليوم الجمعة، تدريباتها المشتركة نوبل بارتنر، مع الناتو، والتي عقدت في نسختها السادسة 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T13:57+0000
2022-09-09T13:57+0000
2022-09-09T13:57+0000
جورجيا
الناتو
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لكلمة له في الحفل الختامي للتدريبات، أعلن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، اليوم الجمعة نهاية النسخة السادسة من تدريبات نوبل بارتنر التي تهدف إلى تحسين العمل المشترك مع الناتو.وقال غاريباشفيلي: "نحن فخورون حقًا باستضافة هذه التدريبات في جورجيا للمرة السادسة... إنها خطوة أخرى متسقة نحو تعميق تعاوننا الدولي".يشار إلى أن تدريبات نوبل بارتنر، هي تدريبات متعددة الجنسيات، شارك فيها أكثر من 2400 جندي من دول الناتو، بالإضافة إلى اليابان ومولدوفا وأذربيجان، وبعض الدول الطامحة لنيل عضوية الناتو، مثل السويد والبوسنة والهرسك ولواء مشترك من ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220320/مسؤول-روسي-دخول-أوكرانيا-وجورجيا-إلى-الناتو-سيؤدي-إلى-عواقب-وخيمة-على-البلدين-1060126499.html
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جورجيا, الناتو
جورجيا والناتو يختتمان النسخة السادسة من تدريبات نوبل بارتنر المشتركة
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اختتمت جورجيا، اليوم الجمعة، تدريباتها المشتركة نوبل بارتنر، مع الناتو، والتي عقدت في نسختها السادسة
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لكلمة له في الحفل الختامي للتدريبات، أعلن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، اليوم الجمعة نهاية النسخة السادسة من تدريبات نوبل بارتنر التي تهدف إلى تحسين
العمل المشترك مع الناتو.
وقال غاريباشفيلي
: "نحن فخورون حقًا باستضافة هذه التدريبات في جورجيا للمرة السادسة... إنها خطوة أخرى متسقة نحو تعميق تعاوننا الدولي".
يشار إلى أن تدريبات نوبل بارتنر، هي تدريبات متعددة الجنسيات، شارك فيها أكثر من 2400 جندي من دول الناتو، بالإضافة إلى اليابان ومولدوفا وأذربيجان، وبعض الدول الطامحة لنيل عضوية الناتو
، مثل السويد والبوسنة والهرسك ولواء مشترك من ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا.